¿Qué hacer si tu gato deja de comer y beber?

Observar cambios en los hábitos alimenticios de tu gato puede ser motivo de preocupación para cualquier dueño de mascotas. Esta situación, conocida como anorexia, puede deberse a varias causas, algunas de las cuales requieren una respuesta inmediata para garantizar el bienestar del animal.

La atención temprana a estas señales, combinada con la orientación de un veterinario, puede ayudar a abordar problemas de salud antes de que se intensifiquen. Acá te presentamos algunas señales y posibles razones detrás de estos cambios que señala Lucia Scimone, educadora y adiestradora canina.

Problemas dentales:

El dolor o la inflamación en los dientes o las encías pueden hacer que comer sea doloroso y afecte el apetito de tu gato. Esto puede estar provocado por diferentes causas, como gingivitis, periodontitis, abscesos dentales, maloclusiones o tumores.

En cualquier caso, es importante tomar medidas para garantizar su bienestar. Tratar de examinar la boca del gato en busca de problemas dentales y consultar al veterinario para diagnóstico y tratamiento, que podría incluir cirugía dental o medicación.

Recursos inadecuados o ubicación incorrecta:

Los comederos y bebederos, pueden no ser del agrado de tu gato y por lo tanto, no quieran utilizarlos. Por otro lado, la ubicación de estos recursos es igual de importante, de manera que si se encuentran muy cerca de la caja de arena o en un lugar de mucha afluencia de personas, el animal tenderá a o no utilizarlos. Por este motivo, una buena solución puede ser proporcionarle agua fresca y en movimiento, cómo una fuente de agua. Establecer horarios de comida y ubicación tranquila también es una buena opción.

Enfermedades respiratorias y gastrointestinales:

Las infecciones de las vías respiratorias superiores, como los resfriados, pueden interferir con el sentido del olfato de tu gato y hacer que pierda interés en la comida, al igual que los trastornos gastrointestinales. Ante esto, es recomendable acudir rápidamente al veterinario y modificar su dieta.

Enfermedades renales:

La insuficiencia renal crónica puede provocar deshidratación y reducción del apetito, es un problema de salud que progresa lentamente y empeora con el tiempo. Debemos prestar mucha atención a los síntomas y actuar con rapidez porque así las posibilidades de curación y recuperación serán mayores.

Intoxicación:

La ingestión de sustancias tóxicas, como plantas venenosas o productos químicos, puede provocar rechazo de alimentos y deshidratación. Si sospechas que tu gato está intoxicado y no come ni bebe por ello, es importante actuar con rapidez para garantizar su bienestar: acude rápidamente al veterinario y no le des ningún medicamento sin indicación de un profesional.

Estrés o cambios ambientales:

Los gatos son animales muy sensibles que necesitan seguir una rutina, aprecian la estabilidad y la previsibilidad en su entorno. Situaciones estresantes como nuevas mascotas, mudanzas o cambios en el entorno pueden hacer que el felino no coma ni beba agua. Por ello, es recomendable introducir cualquier cambio en la vida del gato de forma gradual, apoyándonos en el uso de feromonas sintéticas.

Infecciones:

Las infecciones virales o bacterianas, como la gripe felina e incluso las infecciones urinarias, también pueden provocar síntomas como fiebre, letargo y rechazo de alimentos y agua. Ante esto, consultar al veterinario para evaluación y tratamiento.

Medicamentos:

Algunos medicamentos provocan efectos secundarios. En estos casos, es habitual notar que el gato no come ni bebe y solo duerme. Si sospechas que esta es la causa del problema, no debes interrumpir por tu cuenta el tratamiento. Es fundamental que contactes con el veterinario para explicarle la situación y que te indique qué hacer.

La anorexia en gatos puede indicar una variedad de problemas de salud, algunos de los cuales requieren atención inmediata. La pronta acción y la guía veterinaria son esenciales para el bienestar de tu felino. Recuerda que esta información es orientativa y siempre se recomienda la consulta con un veterinario para un diagnóstico preciso.





