La agresividad en los perros puede ser una conducta preocupante, especialmente cuando se manifiesta de manera repentina o inesperada. Un ejemplo común es cuando un perro salta y muerde a las personas, algo que puede comenzar como un juego en la etapa de cachorro, pero se vuelve problemático en la adultez.

Un perro estresado tiende a saltar y morder como una forma de liberar energía acumulada. Fuente: Freepik.

Si tu perro muestra comportamientos agresivos, es posible que estés enfrentando un problema de comportamiento que se originó por varias razones, por eso es fundamental actuar con calma y buscar soluciones a largo plazo. Ya sea mediante entrenamiento, ejercicio o apoyo profesional, el comportamiento agresivo de tu perro puede corregirse, permitiendo que ambos disfruten de una relación más segura y saludable, según Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino.

Lee también: ¿Por qué las personas enamoradas se vuelven mejores personas, según Harvard?

¿Por qué mi perro se pone agresivo?

Muchos perros adquieren el hábito de saltar y morder desde cachorros porque sus dueños no establecen límites claros. Si no se corrige a tiempo, esta conducta persiste en la adultez. La falta de socialización también influye, ya que los perros que no aprenden a interactuar correctamente pueden recurrir a estos comportamientos. Además, la sobreexcitación ante ciertos estímulos, como juguetes o paseos y el estrés acumulado pueden hacer que los perros reaccionen saltando y mordiendo. También, algunos perros lo hacen para llamar la atención cuando sienten que no reciben suficiente tiempo o cuidado de sus dueños.

Un perro estresado tiende a saltar y morder como una forma de liberar energía acumulada. Fuente: Freepik.

Soluciones a largo plazo

Para evitar que tu perro desarrolle o mantenga conductas agresivas, es importante seguir estos consejos:

Establece límites desde cachorro

Desde que el perro llega a casa, es importante enseñarle cuáles son las conductas permitidas y cuáles no, evitando premiar el comportamiento inadecuado con atención o juegos.

llega a casa, es importante enseñarle cuáles son las conductas permitidas y cuáles no, evitando premiar el comportamiento inadecuado con atención o juegos. Promueve una buena socialización

Exponer a tu perro a diversos entornos, personas y animales desde cachorro ayudará a que se adapte mejor a diferentes situaciones y no reaccione de manera inadecuada. Esto también reducirá la posibilidad de que salte y muerda como respuesta a la inseguridad o el miedo.

Controla la sobreexcitación

Para evitar que un perro se sobreexcite, es fundamental reforzar conductas tranquilas. Cuando tu perro se comporte de manera calmada, recompénsalo. Si se sobreexcita, retira tu atención hasta que recupere la calma. De esta manera, aprenderá que solo será atendido cuando esté relajado.

Evita el estrés y la ansiedad

Asegúrate de que tu perro tenga suficiente ejercicio y estimulación mental para reducir el estrés. También puedes consultar a un veterinario si notas que tu perro está más estresado de lo habitual, ya que el estrés crónico puede llevar a problemas de comportamiento más graves, como la agresión.

Un perro estresado tiende a saltar y morder como una forma de liberar energía acumulada. Fuente: Freepik.

Refuerza el buen comportamiento

Cada vez que tu perro juegue de manera tranquila o interactúe de forma adecuada con las personas, recompénsalo. El refuerzo positivo es una herramienta clave para enseñar a los perros a comportarse correctamente.

Lee también: Los alimentos ultraprocesados que no debes comer más, según Harvard

Entender por qué tu perro salta y muerde es el primer paso para corregir la conducta. Ya sea por hábitos adquiridos, falta de socialización o sobreexcitación, siempre es posible educar a tu perro para que se comporte de manera adecuada. Con paciencia, consistencia y si es necesario, la ayuda de un profesional, puedes lograr que tu mascota sea más tranquila y equilibrada, asegurando una convivencia armoniosa para ambos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv