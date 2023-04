El pasado 29 de marzo se canceló el concierto de la cantante estadounidense, Billie Eilish, en el Foro Sol, debido a las fuertes lluvias en la Ciudad de México.

Fueron varios los usuarios que subieron a sus redes sociales, fotos y videos de lo sucedido. Incluso algunos reportaron inundaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

No obstante, no todo fue una desgracia para algunos; pues la artista cantó a capella por unos momentos. Además, OCESA anunció la reprogramación de la fecha para el día siguiente.

Imagina que fuiste a ver a Billie Eilish y tuviste que llegar nadando al Foro Sol, porque las fuertes lluvias lo inundaron.



Luego, cancelan el concierto y tuviste que atravesar el Metro nadando para ir a tu casa, porque también se inundó.



Bienvenidos a la CDMX. pic.twitter.com/Je4qljfWrQ — 𖤐El Zombie II𖤐 (@DimeFred2) March 30, 2023

Ante las adversidades que varios asistentes se enfrentaron por el mal clima -incluyendo a quienes perdieron sus boletos, ya que éstos quedaron ilegibles- hubo alguien que también terminó con el corazón roto.

¿Descubre infidelidad por la cancelación del concierto?

A través de Twitter, una joven que se hace llamar @LeslieAstronaut, contó en un hilo de dicha red social cómo fue que gracias a la cancelación del concierto de la estadounidense, descubrió que su expareja le fue infiel.

Comienza relatando que consiguió entradas para ella y su exnovio para el show en CDMX y Guadalajara. Ambos viajaron desde Aguascalientes a la ciudad; pero tuvieron que regresar después de que se anunciara la cancelación de éste.

Asimismo, describe que no le era posible regresar pese a la reprogramación de las fechas porque no tendría autorización en su trabajo, así que decidió quedarse mientras su ex sí volvió; pero no lo hizo solo, sino que lo hizo con otra mujer.

Leslie explica que él no le daba su lugar como pareja, ni siquiera en redes sociales. Señala que su ex tenía una hija y le había prometido que no tenía relación alguna con la progenitora de la niña.

No obstante, por medio de una foto se percató que él fue al concierto de Eilish con la mamá de su hija. Por si eso fuera poco, se dio cuenta que la tercera en discordia fue ella y por eso no la presumía con sus amigos o familiares.

“Viendo el perfil de la morra me di cuenta que ellos siempre estuvieron juntos y que mi relación era de tres y yo no sabía. Me sentí tan tonta de todas las veces que estuve para él”, publicó.

Al final, dijo que esperaba que su ex le pagara lo que gastó por los boletos, entre otras cosas.

🧵 Hilo de como gracias a que cancelaron el concierto de @billieeilish ☂️ me di cuenta que me ponían el cuerno. pic.twitter.com/8D9ko97Nou — ★ (@LeslieAstronaut) April 11, 2023



ayef/rcr