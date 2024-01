¿Qué es la hipoacusia, enfermedad que provoca que Lalo España pierda la audición?

Lalo España reveló que desde hace años padece un problema auditivo. Se trata de la hipoacusia o sordera, enfermedad que ocasiona la pérdida de la audición de manera gradual e irreversible.

Recordado por su papel de Germán en “Vecinos”, el actor mexicano declaró a medios de comunicación que ha recurrido al uso de aparatos auditivos para sobrellevar los efectos de la hipoacusia.

Lalo España explicó que dicho trastorno del oído es permanente y está consciente de que en el futuro podría perder la audición por completo. Aun así, ha aprendido a “vivir con eso y navegar con eso”.

Lalo España como Germán en la serie "Vecinos". Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué es la hipoacusia y por qué se produce?

De acuerdo con el Manual MDS de Estados Unidos, la hipoacusia es la sordera o deficiencia auditiva, trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos y dificulta el habla, lenguaje y comunicación.

La hipoacusia o sordera se origina por un problema mecánico en el oído externo y medio: el sonido no llega al tímpano, el tímpano no vibra en respuesta al sonido, o los tres huesos del oído no conducen el sonido.

La acumulación de cera en el conducto auditivo externo, daños en los huesos detrás del tímpano, las infecciones auditivas, objetos extraños y agujeros en el tímpano también son causas del desarrollo de sordera, destaca Medlineplus.

¿Qué tipos de hipoacusia hay?

De acuerdo con el Manual MDS, la hipoacusia también aparece con el envejecimiento y otros trastornos genéticos, como otitis media aguda y secretora.

Hay tres tipos de hipoacusia: de conducción (ocasionada por lesiones en el conducto auditivo o la membrana timpánica); neurosensorial (causada por lesiones en el oído interno y en el nervio auditivo); y pérdida mixta (derivada de traumatismos craneoencefálicos o infecciones crónicas).

La hipoacusia requiere un diagnóstico temprano Foto: Pexels

¿Qué hacer si tengo hipoacusia?

Lalo España describió la hipoacusia como una sensación similar a cuando los oídos se obstruyen al viajar en avión. Y otros de los síntomas que produce la sordera son:

Sonidos que parecen demasiado fuertes a lo que son en realidad

Dificultad para entablar conversaciones y confundir los sonidos de palabras

Imposibilidad de oír en ambientes ruidosos

Sensación de mareo o vértigo

Sensación de depresión en el oído

Zumbidos en el oído

Algunas personas nacen con hipoacusia y se les diagnostica desde temprana edad, mientras que a otros pacientes se les detecta en edades avanzadas. En cualquier caso, al percibir los anteriores síntomas, se requiere atención médica.





