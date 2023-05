¿Qué es el aneurisma, enfermedad que padece Yolanda Andrade y por el que está delicada de salud?

La conductora mexicana, Yolanda Andrade, reapareció ante las cámaras “cansada” y con lágrimas en los ojos para señalar que tiene un aneurisma.

Dijo al programa “Sale el Sol”, que quiere descansar; pues resaltó que tiene más de 20 años trabajando, y su estado de salud no es óptimo para realizar grabaciones.

“No he venido a trabajar porque he estado en tratamiento, no puedo trabajar, quiero descansar”, dijo a los reporteros que la esperaban a las afueras de la XEW.

En cuanto al diagnóstico, Andrade descartó un tumor y negó los señalamientos acerca de que había tenido una recaída por el alcohol.

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve una recaída y si así hubiera sido ¿qué tiene?, sólo quería aclarar para que no haya una confusión”, comentó entre lágrimas.

En la entrevista que compartieron en el programa matutino mostró la protuberancia que tiene en el ojo izquierdo, y señaló que es consecuencia del aneurisma.

“Tengo un problema en el ojo por la aneurisma que tengo acá (señala una parte de su cabeza con su mano)”.

Yolanda Andrade tiene un malestar en el ojo desde hace siete años. Foto: Especial.

¿Qué es el aneurisma que padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre, que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo señalan que si éste se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.

Asimismo, los aneurismas cerebrales son más frecuentes en mujeres que en hombres y, aunque pueden aparecer en cualquier edad; es más probable que ocurra en adultos de 30 a 60 años.

Los síntomas del aneurisma no roto son: dolor arriba y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis en un lado de la cara, una pupila dilatada en el ojo, y ambios en la visión o visión doble.

Pero cuando el aneurisma estalla ocasiona: visión doble, vómito, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso un paro cardíaco.

Respecto a las declaraciones que hizo Verónica Castro hacia ella, refiriéndose que es “Karma”, Yolanda Andrade dijo que ella no ha dicho mentiras y que así como existe el karma también está el dharma.

“También está el dharma, si tienes conocimiento del karma; también debes tener conocimiento del dharma y vamos a practicar el dharma con amor”, destacó.







