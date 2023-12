¿Qué dice la canción de Kimberly Loaiza, por la que Juan de Dios Pantoja está en polémica?

Kimberly Loaiza se ha convertido en objeto de burla en los últimos días, luego de que la influencer reveló que la infidelidad de su esposo Juan de Dios Pantoja fue puro marketing para promocionar su primer disco titulado "X amor".

A través de un video que subió en su canal de YouTube llamado Mi último video, "la lindura mayor" se sinceró al igual que se despidió de sus fans, pues reveló que hace dos años se iba a retirar de las redes sociales para dedicarse a sus hijos Kima y Juanito.

“Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Este es el último video para mi canal.”

“La decisión la tomé hace más de dos años, pero por ciertas razones tuve que esperar hasta hoy. La razón más importante por la que estoy tomando esta decisión es por mis hijos”

"Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de “JD”, le quitaría credibilidad a mi palabra. Sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tome hace tiempo. Me dejé llevar y no debí participar”, expresó.

¿Qué dice la canción de Kimberly Loaiza, por la que ella y Juan de Dios Pantoja están en polémica?

Después de protagonizar una de las polémicas más controversiales, Kim sacó en su primer álbum el tema “Mal hombre”, en el que supuestamente describió la infidelidad de Juan de Dios.

En la portada de la canción se aprecia una fotografía de la pareja cuando eran novios quemándose, haciendo alusión que lo de ellos estaba dado por muerto. Pero, ¿qué dice la letra de la canción?





Te volví a ver y ya no sentí nada

Ya no se siente tan vacía la cama

Sin ti la vida no se acababa

A tu lado me sentía apagada

Pa' ser feliz no te necesitaba





Y ojalá que se te escape mi nombre

Que no encuentres la cura pa' sanar el mal de amores

Que cuando estés borracho me llores

Que te rompan el cora sin piedad, por mal hombre





Te estaba queriendo más a ti que a mí

Olvidé el último día que a tu lado fui feliz

Ya te arranqué de raíz

Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti

Tú ere' un maldito canalla

Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya

Ando on fire, la baby ya no falla

Animal rastrero, tú no eres de mi talla

No, no, no, en ese avión ya no me monto

Fue mejor decirte adiós

Tengo a otro como devoto, que a ti te perdone Dios

Ni cicatriz dejó tu herida, ya sané lo que dolió

Lo vivido se me olvidó





Y ojalá que se te escape mi nombre

Que no encuentres la cura pa' sanar el mal de amores

Que cuando estés borracho me llores

Que te rompan el cora sin piedad, por mal hombre





Te volví a ver y ya no sentí nada

Ya no se siente tan vacía la cama

Sin ti la vida no se acababa

A tu lado me sentía apagada

Pa' ser feliz no te necesitaba





Y ojalá que se te escape mi nombre

Que no encuentres la cura pa' sanar el mal de amores,

Que cuando estés borracho me llores

Que te rompan el cora sin piedad, por mal hombre.





