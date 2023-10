¿Qué dice el tatuaje que tiene Saúl "Canelo" Álvarez en la espalda?

Durante la noche del sábado, Saúl "Canelo" Álvarez resultó ganador en el combate contra Jermell Charlo. El boxeador regaló una noche de adrenalina a su público mexicano en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Con el triunfo, Canelo refrenda su título como eminencia dentro del deporte en México. Y es que cada que sube al ring acapara los reflectores con sus múltiples ganchos y nocauts a sus contrincantes.

De igual manera, un detalle que llama la atención del boxeador es la cantidad de tatuajes que ha acumulado a lo largo de su trayectoria. Pero hay uno en específico que destaca por lo que significa para Álvarez.

Canelo Álvarez. Foto: AFP

¿Qué significa el tatuaje de Saúl "Canelo" Álvarez?

El mejor libra por libra del momento tiene un tatuaje en el omoplato izquierdo, justo sobre el área de la espalda. En él se aprecia la frase “Destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Life is hard but never give up. Keep on fighting & always believe in yourself to achieve your dreams".

La traducción corresponde a “El destino no es una cuestión de cambio, es una cuestión de elección, la vida es difícil, pero nunca te rindas. Sigue luchando y siempre cree en ti mismo para lograr tus sueños”.

Este tatuaje le valió críticas hace unos años, cuando lo lució sobre el ring debido a que al boxeador se le cuestionó haberlo grabado en inglés, y no en su idioma natal, el español.

El polémico tatuaje de Saúl "Canelo" Álvarez. Foto: Instagram

¿Qué otros tatuajes tiene Saúl "Canelo" Álvarez?

No es el único tatuaje que Canelo ha mostrado en sus entrenamientos y combates. Todos tienen un significado referente a su familia, su trayectoria deportiva y hasta de su vida personal.

Saúl "Canelo" Álvarez. Foto: Instagram

Por ejemplo, en el lado derecho del cuello tiene tatuada la palabra “perseverancia”. En el antebrazo izquierdo tiene el rostro de su hija mayor Emily Álvarez, el cual se realizó en 2018.

Asimismo, cerca del codo del brazo izquierdo tiene plasmados los ojos de su esposa Fernanda Gómez. El diseño se lo realizó en 2019 con el artista Dr. Woo.

Otros tatuajes que posee son la frase “No Boxing, No Life” (Sin boxeo no hay vida), algunas fechas alusivas a su debut en el box profesional, un penacho azteca y una rosa.

Tatuajes de Saúl "Canelo" Álvarez. Foto: Instagram





