Qué debo hacer si mi pareja tiene una fantasía, según la psicología

Las fantasías sexuales son un aspecto normal y saludable de la vida en pareja, aunque a veces pueden generar inseguridades o dudas cuando se comparten. Cuando tu pareja revela una fantasía, es natural que surjan preguntas sobre cómo reaccionar y cómo manejar esa información. Abordar esta situación de manera abierta y respetuosa es clave para fortalecer la relación y mejorar la comunicación íntima. A continuación, Alberto Ruano Teruel, Graduado en Psicología y colegiado, te ofrece algunas pautas para afrontar la situación de la mejor manera posible.

Compartir las fantasías puede ser una oportunidad para fortalecer la intimidad en la pareja. Fuente: Freepik.

Las fantasías sexuales son, en esencia, pensamientos. Estos pensamientos se basan en la historia personal de cada individuo, como un relato erótico construido a partir de vivencias pasadas, influencias culturales y en muchos casos, contenido pornográfico. Las fantasías no necesariamente reflejan un deseo de llevarlas a la práctica, a menudo, son simplemente una forma de exploración mental que enriquece la vida sexual, sin la intención de materializarse en la realidad.

Lee también: Así es el carácter de los perros de raza husky, según adiestradora canina

Hay una confusión común entre fantasear y querer realizar una fantasía. Muchas personas piensan que si su pareja tiene una fantasía, significa que desea llevarla a cabo, lo cual no siempre es cierto. Las fantasías son pensamientos excitantes que no necesariamente implican una intención de cumplirlas. Si la pareja acepta la fantasía, la intimidad puede mejorar, sin embargo, si va en contra de los valores de uno de los dos, puede generar conflictos, causando ansiedad y rechazo si no se maneja adecuadamente.

Compartir las fantasías puede ser una oportunidad para fortalecer la intimidad en la pareja. Fuente: Freepik.

Acá es donde la comunicación juega un papel crucial para resolver cualquier malentendido y evitar conflictos. Hablar abiertamente sobre los deseos y límites de cada uno puede fortalecer la relación y evitar malentendidos.

Si eres tú quien tiene una fantasía y dudas si compartirla o no, recuerda que las fantasías sexuales son privadas y solo tú decides qué aspectos de tu vida sexual quieres compartir con tu pareja. La clave está en encontrar un equilibrio que funcione para ambos, sin comprometer la confianza y el respeto mutuo.

Lee también: ¿Cuál es la temperatura corporal normal de las personas, según Harvard?

Las fantasías sexuales pueden ser tanto un motor para el deseo como una fuente de conflicto en las relaciones. Comprender que fantasear no siempre implica querer realizar la fantasía y fomentar una comunicación abierta puede ser la clave para mantener una relación saludable y satisfactoria.