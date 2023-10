Primera edición del "MUBI Fest" en México desata memes; ¿de qué trata este evento?

El MUBI Fest es un evento con un enfoque de cine independiente, clásico, de autor y de festivales. Este 2023, fue su primera edición en México y tras la jornada generó una ola de memes en redes sociales.

Del viernes 6 al domingo 8 de octubre se llevó a cabo la proyección de cintas y cortos mexicanos con una cartelera para todos los gustos, con sede en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México.

El festival es organizado por la plataforma de streaming MUBI, cuyo objetivo es potenciar el cine a nivel internacional. El cierre de jornada fue el país Azteca, aunque anteriormente ya se había presentado en Colombia, Brasil, Chile y Argentina.

¿Qué actividades hay en el “MUBI Fest”?

El MUBI Fest es un evento dirigido para los amantes del cine, por lo que además de cintas también incluye eventos en vivo, pláticas, instalaciones, talleres y conversaciones públicas con autores emergentes y directores.

Durante el festival se exhiben las películas más aclamadas de la plataforma, entre las que destacan "In the mood for Love", "Aftersun" o "Extraña forma de vida", con Pedro Pascal como protagonista.

En su primera edición en México también se proyectaron los cortometrajes Cerulia (2017), El héroe (1994), Tío (2021) y Verde (2016).

Los mejores memes por el “MUBI Fest” en México

El “MUBI Fest” en México dejó una avalancha de memes en redes sociales. Algunos de ellos referidos a los souvenirs que los asistentes encontraron al interior del evento, y otros más generados por cinéfilos que vivieron la experiencia:

El MUBI Fest en la CDMX pic.twitter.com/981sac3TVe — Mario Barreto (@Mariorarara) October 11, 2023

*

él te invitaría al mubifest y después de ghostearía pic.twitter.com/l2QWPdSbRm — carlos buburrón (@CBuburron) October 7, 2023

*

El verdadero MUBI fest son los amigos que hicimos en la fila. pic.twitter.com/kGb9IRCyMk — 𝖃𝖆𝖛𝖎✌︎ (@_xav01) October 9, 2023

*

❌ Sin estrenos reales

❌ filas, filas y filas

❌ olores e incomodidad



¿Realmente triunfo #elCINE con la #MubiFest🔵⚪️ ?



Por que nos reportan todo lo contrario nuestros apunteritos en CDMX 😳



📸 CineMorras

ℹ️ CineMorras pic.twitter.com/Cryisbcfo8 — APUNTESdeCINE (@apuntesdcine) October 8, 2023

*

*

Meme MUBI Fest. Foto: Facebook

*

Meme MUBI Fest. Foto: Facebook





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

