Prepara "milagroso" remedio casero con esta planta de tu jardín para terminar con la gastritis

El aloe vera, también conocido como sábila, es una planta que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional para tratar una variedad de afecciones, y uno de sus usos más destacados es para aliviar los síntomas de la gastritis. El gel de aloe vera se ha convertido en un ingrediente popular en cremas, ungüentos y remedios caseros debido a sus propiedades beneficiosas para la salud.

Para aprovechar los posibles beneficios del aloe vera en el tratamiento de la gastritis, muchas personas consumen trozos de pulpa de esta planta en diferentes presentaciones. Aunque no existe evidencia concluyente que respalde su efectividad, varios estudios han relacionado el consumo de zumo de aloe vera con el tratamiento de enfermedades gastrointestinales.

Un estudio realizado en 2015 y publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sugiere que el zumo de aloe vera decolorado y purificado podría ser un tratamiento seguro y eficaz para reducir los síntomas del reflujo gastroesofágico. Este estudio, titulado 'Eficacia y seguridad del jarabe de Aloe vera para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: ensayo piloto aleatorizado con control positivo', reveló que el aloe vera redujo eficazmente los síntomas del reflujo ácido, a veces incluso de manera más efectiva que la medicación tradicional, sin efectos secundarios notificados. Se cree que el aloe vera puede funcionar reduciendo la producción de ácido estomacal y actuando como agente antiinflamatorio.

A pesar de los resultados alentadores, es importante tener precaución al utilizar el aloe vera para tratar la gastritis. El zumo de aloe vera no 'desangrado', es decir, que no ha sido procesado para eliminar compuestos como la antraquinona, puede causar diarrea debido a su efecto laxante. Por lo tanto, es fundamental optar por productos de aloe vera decolorados y purificados para evitar efectos secundarios no deseados.

Además, las personas diabéticas deben tener precaución al consumir jugo de aloe vera, ya que podría potenciar los efectos de la medicación para la diabetes. Si estás considerando incorporar el aloe vera a tu régimen de tratamiento para la gastritis, es esencial que consultes con tu médico para determinar si es beneficioso en tu caso particular y para evitar posibles contraindicaciones.