VIDEO: Así se vio explosión en Popocatépetl desde la cámara de videovigilancia de una casa

En los últimos días, el Popocatépetl ha mantenido en alerta a varios mexicanos, sobre todo, a quienes residen en las inmediaciones del volcán.

Desde la madrugada del sábado 20 de mayo, “Don Goyo”, como también es llamado, ha tenido constante actividad por las explosiones acompañadas de emisiones de fragmentos incandescentes, expulsiones de vapor de agua, así como gases volcánicos y ceniza.

Por lo anterior y de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al día de hoy 24 de mayo el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en amarillo fase 3.

La CENAPRED ha reiterado la recomendación de no ascender al cráter del volcán, e insiste en respetar el radio de exclusión de 12 km.

Video muestra explosión en el Popocatépetl

Dado que el volcán es uno de los más monitoreados, en Internet circulan varios videos que muestran las expulsiones en las últimas 24 horas.

Pero lo sorprendente es cuando alguien ajeno a ello obtiene imágenes inéditas, como las que muestra la cuenta de TikTok @flor.124ramos.

En uno de los videos, publicado hace una semana, se muestra el momento exacto de la explosión del “Popo”, y aunque fue de madrugada, se observan los fragmentos incandescentes descendiendo de las faldas del volcán.

Otra cosa que llamó la atención de los usuarios es el ladrido de los perros y el canto de los gallos; pues aseguraron que los animales se percataron de lo sucedido mucho antes de que se escuchara el estruendo de la explosión.

En otro metraje, la usuaria comenta que es de Ixtepec, municipio de Puebla, y por eso tiene una vista relativamente cercana.

Algunos comentarios fueron: “Yo me imagino que los que viven ahí y escuchan esto ya han de decir: ay es el Popocatépetl que hizo erupción vuelve a dormir, yo si me espanto”, “Los animalitos avisando”, “El sonido de los animales avisando me deja helado porque casi nunca ponemos cuidado a esos detalles”, “Los gallos y todos los animales: Despierten, nos vamos a morir”, “Los animales no mienten”, entre otros.

En dicha cuenta, la usuaria ha difundido otros videos que reflejan la actividad volcánica del Popocatépetl, todos captados desde su cámara de videovigilancia.

Este 24 de mayo compartió un metraje donde se observa al volcán con fumarolas.

¿Dónde seguir la actividad del volcán Popocatépetl en vivo?

Las personas también pueden seguir la actividad del volcán Popocatépetl en vivo a través de las cuenta de YouTube de Webcams de México.

Allí es posible apreciar a "Don Goyo" desde distintas localidades cercanas al volcán, por ejemplo desde San Nicolás de los Ranchos en Puebla.

