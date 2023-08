Poncho de Nigris y su hijo, perseguidos por un oso; guardabosques explica en TikTok qué hacer

Poncho de Nigris y su hijo Ponchito vivieron momentos de terror cuando fueron perseguidos por un oso negro mientras realizaban un paseo. El actor y empresario documentó lo sucedido en un video que generó más de una interrogante.

En algunos parques abiertos al público es común encontrar fauna endémica. En el bosque habitan osos, armadillos, serpientes, antílopes y otras especies, aunque permanecen resguardadas tras la presencia humana.

Sin embargo, algunos animales tienden a salir para realizar sus actividades cotidianas, como lo puede ser la caza. Sea cual sea la razón, es fundamental conocer qué hacer en estos casos.

¿Qué hacer ante el encuentro con un oso?

La dependencia Parques y Vida Silvestre de Nuevo León se dedica a la difusión de videos sobre el cuidado, protección y prevención de especies en La Estanzuela.

Mauricio Hinojosa, guardaparques, compartió con los usuarios de TikTok algunos consejos a seguir si se atraviesa por una situación similar a la de Poncho de Nigris.

“Aquí en el parque es muy común llegar a toparnos con osos, al final de cuentas nosotros somos los que estamos visitando el área”, explicó.

El experto destacó que ante la presencia de un oso es fundamental:

Observar el comportamiento del animal. Cuando un oso sale de su hábitat no siempre significa que vaya a realizar un ataque, pero más vale tenerlo en la mira.

sale de su hábitat no siempre significa que vaya a realizar un ataque, pero más vale tenerlo en la mira. Mantener una distancia segura. Esto para prevenir cualquier movimiento que pueda realizar el animal.

Utilizar instrumentos para ahuyentar. Los guardaparques portan una corneta especial que al hacerla sonar repele al oso. Otro instrumento útil es un gas especial, el cual tiene un olor potente y sirve para casos extremos.

Cosas que no se deben hacer al encontrar un oso

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León explicó a sus seguidores aquellas cosas que no se deben hacer al toparse con un oso mientras se pasea por el bosque, todo ello como medida de prevención.

Los guardaparques aconsejan no alimentar a las especies, no aventarle cosas para tratar de asustarlo y no gritar, debido a que los osos interpretan los ruidos fuertes como agresión e intentarán defenderse.





