Paxlovid: ¿Qué es y en qué casos se receta? Doctor Alejandro Macías lo explica

Paxlovid, el medicamento que ayer fue autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso y distribución en México, combina dos antivirales: nirmatrelvir y ritonavir que juntos tienen una acción eficaz contra el virus Covid-19.

¿En qué casos se receta el Paxlovid?

De acuerdo con Alejandro Macías, conocido como el zar de la influenza, el uso de Paxlovid es para grupos de riesgo a quienes se les proporciona cuando el paciente se encuentra bien, no grave, pues en ese lapso tiene poca utilidad ya que su eficacia es mayor mientras más temprano se administre.

“Un paciente que no tiene más de 72 horas es el ideal, en ese momento se encuentra en buenas condiciones, pero se puede complicar porque pertenece a uno de los grupos de riesgo para complicarse, como los mayores de 60 años, la gente con sobrepeso, la gente crónicamente enferma, con diabetes, los que tienen cáncer, sida, medicamentos que les bajan las defensas, entonces, en esos muy tempranamente es donde se ha demostrado su mayor beneficio, porque tú lo das y la posibilidad de que se complique es mucho menor".

“Es un poco ya fuera de lugar darlo cuando el paciente llega grave, por ahí de la segunda o tercera semana, pues entonces ya tendría poca utilidad, aunque suele darse todavía algún medicamento antiviral, pero en el paciente grave suele usarse más bien medicamentos por vía intravenosa, puesto que el Paxlovid lo tomas por la vía oral. Ahora, esto no quiere decir que si no lo tomas te vas a complicar. La gran mayoría de los casos de COVID-19 no se van a complicar”, explicó el infectólogo.

En México, @COFEPRIS autoriza la comercialización de Paxlovid para el manejo de COVID-19. Su mayor utilidad es en el paciente con alto riesgo de complicarse, en el momento en que está con un cuadro de COVID inicial, en buenas condiciones.

Dado en la gravedad, suele ser muy tarde. https://t.co/zvYvCppOsM — Alejandro Macias (@doctormacias) August 2, 2024

El también investigador médico informó que el uso de Paxlovid en México es un acierto pues desaparecerá la dificultad para conseguirlo, será una alternativa para el tratamiento de Covid y eliminará la posibilidad de que continúe circulando en el mercado negro.

