Paul Stanley se dice “afectado” por estar en La Casa de los Famosos; ¿desea salir?

Paul Stanley se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos. El integrante del Team cielo ha logrado salir invicto de las rondas eliminatorias, pero tal parece que su estado anímico cada vez se deteriora más.

El popular programa televisivo no deja de sorprender a los espectadores con confesiones contundentes. Tal como la que hizo el presentador y que desató especulaciones sobre sus deseos de permanecer en el show.

El conductor se sinceró durante una charla con Bárbara Torres, y ante las cámaras compartió los motivos por los que se dijo estar afectado a nivel emocional.

La Casa de los Famosos se transmite las 24 horas de la semana. Foto: Twitter @LaCasaFamososMx

¿Qué dijo Paul Stanley sobre su salud en La Casa de los Famosos?

Paul Stanley volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir cómo le ha afectado estar encerrado las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

“Estoy ya, la cabeza ya la tengo hecha mier**. Me siento todo un… ya me rompieron por dentro ya no quiero seguir así porque yo tengo una vida allá afuera y no sé cómo vaya a salir”, confesó a Torres.

A propósito de ello, la actriz reconocida por su papel de “Excelsa” señaló que está harta de escuchar discusiones y a veces solo quisiera regresar a su casa a tener paz, con sus perros y con sus hijos.

La famosa mencionó que, pese a dichos pensamientos, parte de la estrategia es tener la mente enfocada en el objetivo, esto por el pleito que protagonizó con Sergio Mayer, donde Stanley intervino.

Al mismo tiempo, Paul indicó: “¿Sabes que me emp**a más de la casa? Ese cuadro de dinero ahí enfrente… Lo acabo de voltear a ver y digo ‘mi salud mental no vale ni un peso que está ahí”.

Bárbara Torres aseguró que los participantes se “rompen” estando adentro. Sin embargo, todos y cada uno desean obtener inmunidad para lograr llegar a la final y así pelear por el premio de 4 millones de pesos.

