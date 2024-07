París 2024: Así fue como Prisca Awiti se acercó a Vanessa Zambotti para representar a México en Judo

La judoca Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz ha captado la atención en las redes sociales este martes 30 de julio, luego de obtener una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Originaria de Londres, Inglaterra, Prisca Guadalupe es hija de madre mexicana y padre keniano. Su reciente logro ha elevado el prestigio de México en el ámbito olímpico, al marcar la presea número 75 en la historia del país en los Juegos Olímpicos y la segunda para la delegación mexicana en París 2024.

Prisca Awiti ganó la plata en París 2024 - Foto: EFE

En la categoría de -63 kg femenil, Prisca enfrentó a la eslovena Andreja Leski. Tras superar este combate y asegurar su lugar en las semifinales, la judoca utilizó el tiempo de descanso para reunirse con su familia.

Este momento de apoyo personal le proporcionó un renovado sentido de motivación, que la acompañó de vuelta al tatami para continuar su participación en el torneo.

Prisca Awiti tras ganar plata en París 2024: México es todo para mí - Foto: AP

Así fue cómo Prisca Awiti se acercó a Vanessa Zambotti para representar a México en Judo

Durante la transmisión de su combate, Vanessa Zambotti, la reconocida judoca y actualmente comentarista, junto con el comunicador Rodrigo del Campo para ClaroSpot, ofreció una narración detallada del evento.

Zambotti, quien cuenta con una destacada trayectoria en judo y ha ganado tres medallas en los Juegos Panamericanos, no pudo ocultar su entusiasmo al ver la victoria de Prisca Awiti. Con evidente emoción, expresó: “Muy bien, Prisca, vamos por esa medalla de oro. Muy bien. Bien, bien. ¡Vamos México, eso, eso chamaca!".

Todos somos Vanessa Zambotti festejando el triunfo de Prisca Awiti 🥳🥳🇲🇽pic.twitter.com/UvTChe3l22 — Lino Quintana 🇲🇽 (@LinoQuintana_) July 30, 2024

Tras esto, Rodrigo no dudo en preguntarle a Zambotti sobre sus sentimientos al observar que Prisca había ganado la medalla, por lo que respondió lo siguiente: “No sé son tantas emociones que siente uno como judoca, como aficionada, como exolímpica (...) Estoy muy emocionada, muy contenta”.

Asimismo, Zambotti también compartió que, en 2017, cuando Prisca competía para Inglaterra, le envió un mensaje solicitando el contacto de la Federación Mexicana de Judo para explorar la posibilidad de representar a México.

“Yo me acuerdo perfectamente, Rodrigo, que a mi me mandó mensaje preguntándome si podía tener contacto de la Federación, y yo le dije: “Ah, sí, claro”, y ahí empezó todo. Todo empezó en el 2017, y ya en el 2019 ella empieza a representar a México. Que emoción verla ya en sus segundos Juegos Olímpicos, después de Tokio 2020 donde no logró avanzar. Digo el deporte te da revanchas, y que padre ver a una mexicana, ver a una judoca asegurando ahorita una medalla de plata”, enfatizó.

