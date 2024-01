Paola Suárez revela que fue víctima de violencia en repetidas ocasiones: "me duele el corazón"

El pasado 10 de enero se dio a conocer que Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”, fue hospitalizada de emergencia a causa de la golpiza que le propinó su novio, quien horas antes le había pedido matrimonio.

Recientemente, la influencer rompió el silencio e invitó a todas las mujeres que se encuentran pasando por una situación similar a alzar la voz y no quedarse calladas. A través de un video dijo:

“Y si yo lo puedo hacer un poco más viral de que alcen la voz, que no se dejen maltratar, que no se dejen humillar, que no se dejen golpear, que no se dejen gritar, de que 'mándame tu ubicación', '¿dónde estás?', '¿con quién estás?', 'voy a ir por ti'... Todo ese tipo de cosas, comadres, ya es como un acoso hacía tu persona”.

Paola Suárez atravesó por varias relaciones violentas

Por medio de una entrevista que le realizaron en el programa “Hoy”, la amiga de Wendy Guevara contó que no era la primera vez que sufría violencia por parte de Jesús “N”.

“Con esta pareja que tuve, fue la tercera. Pero anteriormente yo ya lo había pasado y entonces como quien dice 'yo ya estoy curtida', decía mi abuelita", indicó.

Entre lágrimas, la creadora de contenido señaló que aunque tenga golpes en la cara, en los ojos y en otras partes del cuerpo, “lo que más le duele es el golpe en el corazón”.

Paola Suárez aún quiere a su novio pese a agresión

Ahora que se encuentra en su hogar, “Paolita” aprovechó para realizar un en vivo a través de su canal de YouTube, donde explicó más detalles sobre lo sucedido.

Al borde del llanto, la influencer mencionó que “se siente muy mal”, ya que aún no puede creer lo que pasó entre ella y su prometido José de Jesús, la persona que más quiso en su momento.

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas, sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, dijo "La Patas", quien también recalcó que le gustaba mucho convivir con la familia de su prometido porque se la pasaba muy bien.

Aunado a ello, enfatizó que antes de que fuera agredida por su prometido, este ya tenía comportamientos agresivos:

“Esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Créanme que hasta me siento pendej* o estúpid* porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño que no sé. Yo siempre se lo dije a él 'yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien”.

De igual manera, agregó que ella ya sabía sobre la propuesta de matrimonio que le hizo José de Jesús en un restaurante, antes de ser atacada físicamente.

“Un día antes, ya ven que hay videos donde él me está pidiendo matrimonio y todo el escándalo, yo ya sabía, comadres, no era algo así como 'ay, me sorprendí'. Él y yo ya lo sabíamos, pero no lo habíamos hecho público. Entonces, ese día por andar tomando, en la fiesta, pues hicimos público que supuestamente nos íbamos a casar. No teníamos fecha, pero según ese día la pusimos”, finalizó.





