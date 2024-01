Paola Suárez confiesa aún querer a su novio pese a agresión; "el amor no se termina de un día para otro"

Este viernes 12 de enero, Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas” fue dada de alta, tras la agresión física que sufrió el pasado miércoles 10 de enero por parte de su prometido Jesús “N”.

Ahora que se encuentra en su hogar, “Paolita” aprovechó para realizar un envivo a través de su canal de YouTube, donde explicó algunos detalles sobre lo sucedido.

Paolita Suárez confiesa aún querer a su prometido pese a agresión

Entre lágrimas, la influencer mencionó que “se siente muy mal”, ya que aún no puede creer lo que pasó entre ella y José de Jesús, la persona que más quiso en su momento.

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, expresó la amiga de Wendy Guevara, quien también recalcó que le gustaba mucho convivir con la familia de su novio y asistir a su casa porque se la pasaba muy bien.

Aunado a ello, recalcó que antes de que fuera agredida por su prometido, éste ya tenía comportamientos agresivos.

“Esta persona siempre ha sido un poco agresiva.Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Creanme que hasta me siento pendej* o estúpid* porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: "Yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien”, mencionó.

Así mismo, agregó que ella ya sabía sobre la propuesta de matrimonio que le hizo su novio en un restaurante, horas antes de haber sido atacada físicamente.

“Un día antes ya ven que hay videos donde él me está pidiendo matrimonio y todo el escándalo. Yo ya sabía, comadres, no era algo así como “ay, me sorprendí”. Él y yo ya lo sabíamos, pero no lo habíamos hecho público. Entonces ese día por andar tomando, en la fiesta, pues hicimos público que supuestamente nos íbamos a casar. No teníamos fecha, pero según ese día la pusimos”, puntualizó.

Así fue como le propusieron matrimonio a Paola Suárez de "Las perdidas"

A través de un video que fue publicado este miércoles en su cuenta de Instagram con el mensaje:“Comadres, pues me les caso, me acaban de sorprender. Siento bonito, ay”, la influencer dio a conocer que presuntamente su novio le había propuesto matrimonio.

En la grabación, se observa a la creadora de contenidos bebiendo y degustando unos alimentos junto a varios amigos en un restaurante. Momento que aprovechó su novio para acercarse a ella y hacerle la romántica propuesta junto a un anillo de compromiso.

Al escuchar un "¿te quieres casar conmigo?", “la Perdida”, quien no pudo contener la emoción, decidió colocarse el anillo, para posteriormente darle el sí a su novio, mientras lo abrazaba y besaba.

