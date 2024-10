Paola Rojas aclara polémica de mezcal Mixes; "productores fueron mal asesorados"

Paola Rojas, se convirtió en tendencia en los últimos días en redes sociales, luego de que anunció por medio de su cuenta de Instagram, el lanzamiento de “Mixes by Pao", un mezcal que según su publicación visibilizaba el aporte de esta cultura mexicana.

Mezcal Mixes, Paola Rojas. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por varios usuarios, quienes expresaron críticas en múltiples plataformas y la acusaron de apropiación cultural debido al nombre del producto.

A raíz de las controversias generadas, la periodista decidió emitir un comunicado, en el que los propietarios del mezcal Mixes aclararon que Rojas no tuvo ninguna participación en el desarrollo del producto. Según la declaración, ella solo ofreció su imagen para ayudar a los productores, quienes enfrentaban serias dificultades debido a la competencia desleal y otros problemas en el mercado.

Les comparto el comunicado de los propietarios del Mezcal Mixes. pic.twitter.com/OWEovPB9v5 — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 28, 2024

A pesar de esta aclaración, las críticas continuaron, por lo que subió un nuevo video para aclarar lo que realmente paso.

Paola Rojas aclara polémica de mezcal Mixes

A través de un clip que compartió en su cuenta de X, antes Twitter, la comunicadora enfatizó que no es dueña de dicho mezcal ni de ningún otro, y que no registró la marca para su comercialización.

Asimismo, explicó que recibió un llamado de productores independientes que enfrentaban una crisis significativa, caracterizada por una sobreproducción de agave; así como varios obstáculos que impedían la venta de su producto.

"Lo que sí paso fue que me buscaron productores independientes, y me explicaron que estaba en medio de una crisis importante, que tienen sobreproducción de agave y una serie de dificultades que no les están permitiendo vender su producto. Yo accedí a ayudarlos", dijo.

Les pido un minuto de su atención para hacer una aclaración muy importante. Gracias. pic.twitter.com/Szsa7lGQ9k — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 30, 2024

Además, subrayó que, aunque se ofreció a colaborar, estos productores no le pagaron “ni un peso”.

"El error fue que asesorados por mercadólogos difundieron una campaña en medios digitales en la que me presentaban como dueña del mezcal, decía: "te presento mi mezcal", cuando lo correcto era presentarme como vocera, embajadora o simplemente como una aliada."

Una vez que identificó este error, solicitó que se retirara la publicación para corregir la información. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la controversia se había propagado en diversas plataformas digitales.

"Entiendo que partir de eso hay personas que se ofendieron. Les ofrezco una disculpa a quiene se hayan sentido ofendidas por esta confusión."

Al finalizar su declaración, Rojas reiteró su respeto hacia los habitantes de Oaxaca y la comunidad mixe, enfatizando que su única intención era brindar apoyo a los productores independientes que enfrentan desafíos significativos en su labor.

