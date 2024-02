Owen Wilson sorprende a fans al ser captado en distintas zonas de la CDMX

El actor Owen Wilson causó furor en redes sociales, luego de que fuera captado en varios sitios de la Ciudad de México.

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron imágenes del actor de Hollywood en locales y calles de la metrópoli.

La internauta @andrearendon__ compartió una foto en el que posa junto al artista en una librería de la CDMX.

“Vine a ver libros y me encontré a Owen Wilson”, se lee en la descripción.

Foto: X

Aunado a ello, también fue visto andando en bicicleta, cerca de un puesto de comida.

Foto: X

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se sabe el motivo por el cual el actor se encuentra en territorio mexicano.

Captan a Chris Martin, vocalista de Coldplay, en barbería de CDMX

El pasado 16 de febrero, Chris Martin, vocalista de Coldplay, fue visto en una barbería de la alcaldía Coyoacán.

Por medio de la misma red social, el usuario @victortheonebd compartió la curiosa historia que le sucedió a su barbero, en la Ciudad de México.

“Ayer fui a la barbería. Me regresé a mi depa y en la tarde mi barbero sube una foto con Chris Martin, vocalista de coldplay, casual en Coyoacán. Me dijo que después de que me fuera entró a la barbería!!!! Estuve a nada de toparme a uno de mis artistas favoritos”, relató el internauta.

Aunado a ello, en una segunda publicación el usuario compartió la imagen que le hizo llegar su barbero. “Que suerte tuvo mi cuate”, expresó acompañada de la fotografía donde se ve a Chris Martin.

Foto: X. @victortheonebd

