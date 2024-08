OPPO lanza su informe de sustentabilidad 2023 y reafirma su misión ecológica

OPPO, un gigante en la industria tecnológica ha publicado su esperado Informe de Sustentabilidad 2023, destacando sus logros y compromisos futuros en el ámbito de la sostenibilidad. Este cuarto informe anual refuerza la dedicación de OPPO a su misión de “Technology for Mankind, Kindness for the World”, centrándose en áreas fundamentales como la innovación responsable, la protección del medio ambiente, el compromiso con el ecosistema, operaciones éticas y el bienestar de sus empleados.

Objetivos ambiciosos para la neutralidad de carbono

Uno de los principales compromisos de OPPO en 2023 es alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones globales para 2050. La empresa ha implementado diversas estrategias para reducir su huella de carbono, como la adopción de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. Gracias a la instalación de paneles solares, OPPO ha logrado reducir sus emisiones de CO2 en 2,819 toneladas anuales. Adicionalmente, las mejoras en los procesos de manufactura han permitido un ahorro de 8,947 toneladas de CO2.

Foto: Oppo y su informe de sustentabilidad 2023

Cabe mencionar que OPPO también ha priorizado la gestión responsable del ciclo de vida de sus productos. En 2023, la empresa eliminó los plásticos de sus empaques y promovió activamente el reciclaje de dispositivos antiguos. A través de su programa de intercambio en China, OPPO recicló aproximadamente 1.1 millones de smartphones, demostrando su compromiso con la reducción de residuos electrónicos y la promoción de prácticas sostenibles.

Responsabilidad social corporativa

Además de sus esfuerzos ambientales, OPPO se ha involucrado profundamente en iniciativas de responsabilidad social corporativa. En colaboración con comunidades, gobiernos, ONG e institutos de investigación, la empresa ha apoyado una amplia gama de proyectos. En 2023, OPPO donó más de 23.21 millones de RMB (alrededor de 3.2 millones de dólares) a fundaciones educativas y organizaciones benéficas, fomentando la protección medioambiental, el empoderamiento juvenil, la inclusión digital, y la salud y bienestar de las comunidades.

Y si hablamos de avances, OPPO sigue siendo un líder en innovación tecnológica, con un enfoque especial en la Inteligencia Artificial (IA), la accesibilidad y la salud. Hasta la fecha, la compañía ha presentado más de 101,000 solicitudes de patentes a nivel mundial, con un 91% de ellas siendo invenciones. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), OPPO se situó entre las diez primeras compañías con más solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en 2023, por quinto año consecutivo.

Foto: Oppo y su informe de sustentabilidad 2023

Lanzamiento de AndesGPT y desafíos de inspiración

En diciembre de 2023, OPPO lanzó AndesGPT, su primer modelo autoentrenado de lenguaje de gran tamaño, marcando un hito en la evolución de los teléfonos inteligentes con IA. Este desarrollo subraya el compromiso de OPPO de hacer la tecnología IA accesible para todos. Además, la compañía ha iniciado el OPPO Inspiration Challenge, buscando soluciones innovadoras en las categorías “Inspiración para las personas” e “Inspiración para el planeta”. Esta iniciativa fomenta la colaboración con emprendedores y profesionales tecnológicos para construir un futuro más sostenible.

Foto: Oppo y su informe de sustentabilidad 2023

Un futuro sostenible

Con su visión de convertirse en una empresa más saludable y sostenible, OPPO sigue utilizando la tecnología y la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Trabajando de la mano con sus socios y partes interesadas, OPPO se dedica a construir un mundo mejor para todos.

Para conocer más sobre el compromiso de OPPO con la sostenibilidad, te invitamos a leer el Informe de Sustentabilidad 2023.