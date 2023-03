"No más Quadris, no más Teresas Castell": marchan activistas LGBT contra discursos de odio en CDMX

Activistas y políticos de la diversidad sexual exigieron un alto a los discursos de odio de los diputados federales de Acción Nacional, América Rangel, Teresa Castell y Gabriel Quadri.

En la segunda marcha contra los discursos de odio #28M, que salió del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez, los manifestantes pidieron que cesen las ataques en contra de las poblaciones LGBT+.

"No más Quadris" , "no más Américas Rangel" y "no más Teresas Castell" gritaron los activistas.

Salma Luévano, diputada trans de Morena, dijo a EL UNIVERSAL que la marcha de protesta es para ponerle un alto a los discursos de odio, que "son la antesala de los crímenes", no sólo contra las poblaciones LGBT+.

Luévano recordó que presentó una iniciativa para que se castigue a quienes inciten o promuevan discursos de odio, incluyendo ministros de culto, "no a la fe".

"Esto va para todas aquellas personas que viven con ese odio día a día y que ese odio nos está matando, es una triste realidad. Esto va para Quadri, para América Rangel, para Teresa Castell y todas aquellas personas que han utilizado como una bandera el discurso de odio", dijo la legisladora de Morena.

Avanza denuncia contra América Rangel

En febrero pasado, Salma Luévano acusó a América Rangel de "plagiadora" por presentar una iniciativa para prohibir que menores de edad se sometan a tratamientos “y cirugías de cambio de género”, además que se encarcele “a quien realice estos procedimientos en menores”.

Después de que América Rangel presentó su iniciativa, la diputada trans de Morena acusó a la legisladora capitalina de Acción Nacional de transfobia “pues a base de mentiras pretende invalidar a infancias y adolescencias”.

“Presentó una iniciativa que criminaliza a nuestras infancias y adolescencias trans, que criminaliza a sus familias y a los profesionales de la salud, usando argumentos de mala fe arraigados en estigmas y ningún sustento jurídico”, denunció Luévano al acusar una iniciativa basada en “mentiras” e “ideas erróneas”.

A través de sus redes sociales, la diputada federal de Morena aseguró que la diputada capitalina del PAN “además de transfóbica es una plagiadora”.

Indicó que la iniciativa presentada “para criminalizar a padres y madres de infancias trans” fue copiada casi en su totalidad de un artículo del español Segismundo Álvarez Royo-Villanova.

“Estoy elaborando las denuncias correspondientes por este plagio que es imperdonable”, advirtió.

Ante esto, informó que "van avanzando las denuncias" porque "es otra manera con la que tenemos que poner alto a toda esta violencia de odio".

Iniciativas en beneficio de personas trans

En el marco del Día de la Visibilidad Trans este 31 de marzo, la diputada Luévano admitió que "hay mucha resistencia" en la Cámara de Diputados en el tema de la diversidad: "Tenemos 19 iniciativas, de las cuales ninguna ha pasado, pero la lucha ahí está".

"Sola no puedo, necesito que la sociedad civil me apoye a impulsar, que les exijan a sus diputados y diputadas, locales, federales, a senadores, que arropen la agenda de la diversidad", expresó.



