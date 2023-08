¡No desaprovecha! Mujer usa lluvia de la tormenta "Hilary" para lavar su sala y se hace viral

El domingo pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Hilary fue degradada de huracán a tormenta tropical.

Las fuertes lluvias y vientos de hasta 110 km/h provocaron inundaciones y estragos en regiones de la Península de Baja California y el noroeste del país.

No obstante, hubo quien aprovechó el agua de las fuertes lluvias para llevar a cabo labores de limpieza.

¿Mujer eco friendly? Usa la lluvia de la tormenta tropical Hilary para lavar

En TikTok se viralizó una “mamá mexicana” que aprovechó la tormenta tropical para lavar los muebles y la alfombra de su casa.

Aunque no especifican la ubicación, se puede ver que la mujer arrastra los sillones hacia una gotera, para después agregar jabón y tallar con una escoba.

En el metraje difundido por la cuenta @iselanavarrete50, también se observa que otra persona le ayuda a lavar una alfombra. La usuaria describe lo siguiente: “domingo de limpieza con mi mamá y el huracán Hilary”.

El video rebasa las 46 millones de vistas y los usuarios comentaron lo siguiente: “Esto es lo más latinoamericano que he visto”, “Qué huracán ni que la fregada”, “Ni le den ideas a mi mamá”, “La verdad la felicito, es aprovechar el agua lluvia y no desperdiciar”, “Aquí no se desperdicia nada”, entre otros.

Cabe destacar que la tormenta tropical Hilary llegó a California el domingo por la noche, tras su paso por Baja California, México.

Hilary continúa en regiones de Estados Unidos

La tormenta Hilary, se disipará este martes sobre el noroeste de Estados Unidos después de haber roto récords de lluvias en California, donde también provocó ríos de lodo y caída de árboles.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió a primeras horas de este martes su último boletín sobre Hilary, que se formó el miércoles pasado en el Pacífico mexicano y llegó a ser un huracán de categoría 4.

Hilary llegó al suroeste de Estados Unidos la tarde del domingo tras tocar tierra en Baja California (México), donde dejó cuatro muertos, según el último reporte de las autoridades de ese estado mexicano.

Saldo blanco California

En California hasta el momento hay un saldo blanco por el paso de Hilary, sobre el que había una alerta del NHC por posibles “catastróficas inundaciones”, especialmente en el sur del estado.

Con todo, Hilary batió récords en acumulación de lluvia, especialmente en los desiertos y las áreas alejadas de la costa, donde se presentaron ríos de lodo que bloquearon calles y vías importantes como la carretera Interestatal 10, que atraviesa el país de este a oeste.

En la ciudad de Cathedral City el lodo ingresó a las casas y algunos residentes tuvieron que ser rescatados de los techos.

El Valle de la Muerte -considerado uno de los lugares más calientes de la Tierra- recibió 5,5 centímetros de lluvia en un día, una cantidad devastadora que no solo rompió el récord del día más lluvioso, sino que también supera la precipitación anual promedio para esa zona durante todo un año.

Las comunidades afectadas por Hilary en California están recibiendo el respaldo del estado. El gobernador Gavin Newson declaró emergencia para el sur del estado para disponer de recursos para atender la emergencia.

Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) también ha comenzado sus labores de evaluación de los daños causados por el fenómeno.

Daniel Llargués, portavoz nacional de FEMA, dijo a EFE que dos equipos especializados fueron enviados a Sacramento, capital de California, desde donde coordinarán con las agencias en distintos estados la respuesta para enfrentar los estragos de la tormenta.

Hilary fue la primera tormenta tropical en impactar el sur de California en 84 años.

Con información de EFE

Persiste el riesgo por Hilary en EU



