¿Neumonía ambulante en China podría convertirse en pandemia? Esto dice el Dr. Macías

En día recientes se dio a conocer el incremento de casos por neumonía infantil, o ambulante, en hospitales de China. La noticia puso en alerta a las autoridades sanitarias, ello por lo ocurrido con el coronavirus.

Ante la incertidumbre, especialistas en salud se han dado a la tarea de esclarecer si el agente que la provoca podría desencadenar una pandemia a nivel mundial. Sobre todo, porque ataca principalmente a niños.

De esta manera, el Doctor Alejandro Macías, también conocido como el “Zar de la influenza”, explicó en su canal de YouTube los riesgos de la enfermedad y qué medidas preventivas tomar ante el inesperado brote.

Niños y adultos mayores son más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Foto: Freepik

Leer también Alerta en China por neumonía infantil: ¿cuáles son los síntomas y cómo prevenirla?

¿Qué tan peligrosa es la neumonía ambulante en China?

De acuerdo con la explicación de las autoridades de China, la neumonía ambulante no es una enfermedad nueva y por lo tanto no podría desencadenar una pandemia. En realidad, se trataría de una afección causada por micoplasma, es decir, bacterias.

Sobre ello, el Dr. Macías opinó: “Micoplasma da una neumonía que se conoce como neumonía ambulante, en inglés le dicen Walking Pneumonia”. Se le llama así porque las personas pueden estar como si nada, tienen fiebre y solamente cuando se les toma una radiografía se detecta la enfermedad.

Otra observación que hizo el sector salud de China fue que en esta temporada incrementan casos de influenza, coronavirus, virus sincicial respiratorio y micoplasma, los cuales pueden hacerle creer a la población que la neumonía se está expandiendo.

Hay que recordar que algunos de los síntomas de esta neumonía son dolor de pecho, escalofríos, fiebre alta, inflamación de los pulmones, sudoración excesiva, dolor de garganta o cabeza.

Y ante la aparición de los anteriores signos, se debe recibir atención médica para descartar influenza, coronavirus o cualquier otra patología, antes de entrar en pánico.

En este temporada se recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Foto: Pixabay

Leer también Virus sincicial respiratorio en México: ¿cuánto tiempo dura y qué secuelas deja?

¿Qué hacer ante el brote de neumonía ambulante?

Si bien hasta el momento se sostiene que la neumonía ambulante no sería causante de una pandemia, el Dr. Macías advirtió que en cualquier momento puede aparecer otra crisis como la generada por el coronavirus.

“Una pandemia puede ocurrir en cualquier momento y tenemos que aprender las lecciones de las pandemias anteriores. La verdad es que si esto fuera una nueva pandemia nos va a tomar muy mal preparados”, destacó el Zar.

Y añadió: “México no invierte suficiente en salud, Latinoamérica en general no invierte en salud. Nuestros hospitales están en condiciones deplorables, no tenemos un buen sistema de atención primaria en muchos países. Y en México lo vemos, la gente mayoritariamente va a consultorios o farmacias, ya no a las instituciones”.

El Dr. Macías enfatizó la importancia de recuperar un sistema de salud para estar preparados cuando se presente una nueva pandemia. Por otro lado, destacó los avances en la capacidad de México para producir vacunas, por ejemplo, contra la influenza o Covid-19.

“Creo que si esto no es una nueva pandemia como parece, sí nos da la oportunidad de entender que tenemos que prepararnos porque esta no parece ser la noticia que lo va a causar”, concluyó.





También te interesará

La lista de vitaminas que no pueden faltar en tu cuerpo si tienes más de 50 años

Vicente Fox cierra cuenta en “X” tras dichos contra Mariana Rodríguez y lo "despiden" con memes

Esta es la planta de tu jardín que reduce la acidez estomacal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh