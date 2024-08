"My Hero Academia": Manga llega a su fin tras 10 años de publicación y rinden homenaje con encuesta

El pasado 4 de agosto, la revista japonesa de manga "Shonen Jump" publicó el final del manga My Hero Academia. El cual estuvo en emisión durante 10 años, por lo que tuvo un impacto muy grande.

Desde ese momento la obre gráfica de Kohei Horikoshi ha estado en tendencias en diferentes redes sociales debido a la lluvia de críticas sobre el final de la historia de Deku o por palabras de agradecimiento a los personajes que los vieron crecer.

Boku No Hero Academia comenzó un 7 de julio de 2014 gracias al sueño de Deku por convertirse en el héroe número y por que los fanáticos querían ver ese sueño hacerse realidad. 430 capítulos y 42 tomos conforman el manga.

En consecuencia, para conmemorarlo y despedirlo, decidieron crear una encuesta y lanzarla al público, la peculiaridad de este festejo es que por primera vez, los fans de todo el mundo podrán votar por su héroe favorito.

World Best Hero: ¿Cómo votar?

De acuerdo con la redes sociales de My Hero Academia, lo único que debes hacer es ingresar al link que se encuentra en el tuit y votar por tu personaje favorito de todo el universo de esta franquicia, incluso se encuentran personajes como Rody o Melissa, quienes aparecen no aparecen en la línea oficial del anime, pero si son parte de la obra en las películas.

La encuesta se llevará a cabo en dos rondas. La primera ronda, llamada MAIN STAGE, que comenzó el 5 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre con un voto por día permitido en el sitio web oficial de la encuesta.

Asimismo, el o la ganadora de MAIN STAGE se anunciará en el canal oficial de la Shonen Jump el 2 de diciembre. Este personaje obtendrá el título de "mejor héroe del mundo" y un video especial.

Tras finalizar el manga, My Hero Academia lanza encuesta mundial. Foto: My Hero Academia

Finalmente, la segunda ronda se llamará PLUS ULTRA STAGE, el cual empezará el mismo 2 de diciembre y donde las personas podrán votar una vez más por un periodo de 24 horas, esto entre los primero tres lugares del MAIN STAGE.

Los resultados de PLUS ULTRA STAGE se anunciarán al día siguiente, 3 de diciembre. El héroe número uno será coronado THE MHA, obteniendo una ilustración especial de Horikoshi y una estatua basada en esa ilustración en el futuro.

¿Qué más esperar después del final de Boku No Hero Academia?

Para terminar los festejos se realizará un concurso de fanarts a través de X, para participar los seguidores de este anime deben subir su ilustración acompañada de los hashtags #WBH_FANART o #頑張れって感じのファンアート antes del 1 de septiembre.

Únicamente habrá 10 ganadores, serán anunciados el 15 de septiembre y recibirán «datos digitales» firmados por el autor Kohei Horikoshi.

Además, lanzarán un fanbook final en enero, un libro de arte en abril y una nueva exposición en el verano de 2025. Pero por si fuera poco, el autor estará contestando preguntas de sus seguidores a través de X hasta el 1° de septiembre.

Y no olvides que aquí en México aún falta el estreno de la quinta película de la franquicia, My Hero Academia: You're Next, para la cual aún no se tiene fecha de estreno por lo que te recomendamos estar al pendiente.

