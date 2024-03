¿Qué se sabe de La Gilbertona? Desmienten muerte y aclaran su estado de salud

La Gilbertona apareció en un video de redes sociales, luego de que este domingo 10 de marzo comenzó a circular información que aseguraba su muerte. Noticia que desmintió y aseguró que “aquí estoy vivo, gracias a Dios”.

En el video compartido en la cuenta de YouTube de Marlon Beltran Acosta El nietooooo, aparece La Gilbertiona con un suéter gris y playera tipo polo en color salmón, quien reclamó a aquellos que creyeron sobre su muerte.

“Todavía no me he muerto y le digo a toda la república mexicana, de Estados Unidos y toditita la frontera y todo; mientes que me morí. Mientes. Aquí estoy vivo gracias a Dios”, explicó.

Lee también El incidente diplomático con Japón que "Dragon Ball" causó en México

Al tiempo que arremetió contra los que difundieron la falsa información sobre su muerte a su estilo.

Marlon Beltrán, quien grabó el video, explicó que La Gilbertona está en recuperación luego de estar muy delicada, por lo que está consumiendo vitaminas, aunque aclaró que “ya está fuera de peligro”.

También narró que estuvo grave luego de que “la tumbó el tumor”.

Lee también Estos son los ejercicios que puedes hacer en 20 minutos para aumentar la masa muscular

¿Quién es La Gilbertona, famoso personaje de Culiacán, Sinaloa?

Su nombre real es Gilberto Salomón Vásquez, pero es conocido como La Gilbertona. Se trata de un personaje que se ha ganado la simpatía en redes sociales por su particular interacción con la gente.

De acuerdo con el contenido que se ha difundido en TikTok vive en Culiacán, Sinaloa. Su peculiares saludos la hicieron un icono de la comunidad LGBT. El creador de contenido de 88 años de edad nació en 1936.

En 2022 ya se había difundido falsa información sobre su muerte debido a una protuberencia en el cuello, situación que en aquel momento aclaró.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal