¡México mágico! Familia festeja cumpleaños en puente peatonal y se vuelve viral en TikTok: VIDEO

¿Te imaginas celebrar tu cumpleaños en un puente peatonal?, pues esto se volvió realidad en Guadalajara.

Recientemente se volvieron virales algunos videos en distintas plataformas como X y TikTok, donde se observa a una familia festejando un cumpleaños en el paso de un puente peatonal, que de acuerdo con algunos usuarios, esta celebración se llevó a cabo en la colonia Bethel, en Guadalajara, justo arriba del Periférico.

Familia festeja cumpleaños en puente peatonal y se vuelve viral

En los clips que fueron tomados por algunos invitados del evento y transeúntes que pasaban por la zona, asombrados por este acontecimiento, se aprecia como el puente fue adornado, con flores, globos, luces, una alfombra roja, y hasta algunos mariachis que fueron los encargados de ambientar la fiesta.

Aunado a ello, en la celebración también hubo todo tipo de bebidas y alimentos para los invitados, quienes disfrutaron de esta inusual celebración, la cual estuvo alumbrada por la imitación de la Torre Eiffel que se ubica en el patio del templo de La Luz del Mundo Bethel.

De acuerdo con algunos medios locales, los anfitriones solicitaron el permiso del Ayuntamiento de Guadalajara para hacer uso de este espacio público.

En Periférico, a la altura de la colonia Bethel en Guadalajara se registró este fin de semana una fiesta. pic.twitter.com/nDdx4C6eP2 — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) February 5, 2024

#INCREÍBLE 🔴| Al parecer un grupo de personas realizó una fiesta en un puente peatonal de Guadalajara.



¿Habían escuchado de algo así? 🫠 pic.twitter.com/eMMz0MUNGf — Libro Negro (@Libro_negro_) February 5, 2024

Usuarios reaccionan a video de familia festejando un cumpleaños en puente peatonal

Como era de esperarse, los videos se volvieron virales en redes sociales, donde usuarios no dudaron en dejar algunos comentarios algo sarcásticos, pero sobre todo recalcar que los mexicanos hacen fiesta donde “se les dé la gana”.

“¿Y como porque invaden la propiedad pública y obstruyen el uso del puente peatonal?”, ¿Cómo llegaron a la idea de hacer una fiesta ahí? me parece una muy buena idea”, “Hasta me dieron ganas de pasar por ahí”, “Esto no se ve en Suiza”, “Qué asterik”, Bueno pues si la gente no los usan para cruzar pues para fiestas está bien No?”, se lee en algunos de ellos.

