Mesero regresa propina a cliente por dejar poco y se vuelve viral en redes: “no necesito sus miserias

En México, dejar el 10% de propina es algo común, pero no es obligatorio. Sin embargo, algunos meseros creen que sí lo es y hasta lo exigen. Un ejemplo de esto es un joven de Nayarit que se hizo viral en redes sociales por quejarse amargamente de la propina que recibió: ¡solo 36 pesos! La cosa fue tan extrema que decidió devolverla a los clientes.

Así fue como un mesero le regresó la propina a uno de sus clientes por dejarle poco

A través de un video que fue compartido en X, el mesero visiblemente molesto, explicó que después de atender a unos clientes en un restaurante de Nayarit donde trabaja, decidió devolverles la propina que le habían dejado, ya que consideró que no era suficiente.

"No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos dé nada más 36 pesos. Agarre el dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta y le dije 'amigo ahí le va su dinero. No necesito sus miserias'. Si tienen el dinero para pagar mil 200, para ir a comer, deberían tener dinero también para dejar propina", expresó.

Además, el mesero, mostró el ticket, y sugirió que la propina debería ser obligatoria y que la gente debería dejar, al menos, el 20% de la cuenta.

"Aquí, en el estado de Nayarit, la gente es muy llorona. Aquí la gente no quiere pagar, no quiere dar nada. Me la ching* trabajando, mesereando, haciendo más cosas, para que me den 36 pesos de propina", agregó.

Aunque se desconoce si realmente la queja fue de un mesero real o si se trato de una actuación para llamar la atención, las reacciones por parte de usuarios no hicieron esperar, pues no perdieron la oportunidad de burlarse y dejar comentarios como: “Está mal este joven... la propina es igual que el respeto... se gana”, “Dejen que mi compa vea a la raza que va al Simi en su su troca del año y pagan $60 por una consulta médica”, “La obligación de un salario Justo para que no andes mendigando propinas es del dueño del establecimiento”.

¿Es obligatorio dejar propina en un restaurante? Esto dice la Profeco

La propina, que se ofrece como reconocimiento por un buen servicio, generalmente equivale al 10% de la cuenta en los restaurantes. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿pueden obligarte a pagarla? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha establecido claramente las condiciones relacionadas con este tema.

De acuerdo con la Pofeco, la propina es una gratificación voluntaria. En otras palabras, el consumidor tiene la libertad de decidir si desea dejarla o no, por lo que si un restaurante exige que se deje propina de manera obligatoria, el consumidor tiene el derecho de presentar una denuncia ante la institución.

Para reportar casos en los que un restaurante cobre propina de manera obligatoria, la Profeco ha habilitado el correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx. Es importante que en la denuncia se incluya el nombre del establecimiento y su dirección completa, incluyendo calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

