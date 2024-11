Melissa de Matisse protagoniza altercado con fotógrafa en los Eliot Awards 2024; acusa agresión en alfombra amarilla

El pasado 30 de octubre de 2024, la Expo Santa Fe en Ciudad de México fue sede de los Eliot Media Awards, un evento que celebra a los creadores de contenido más virales del año.

La noche estuvo marcada por premiaciones y momentos de alegría, pero también se vivieron episodios de tensión. Uno de los sucesos más comentados involucró a Melissa Robles, integrante de la banda Matisse, quien protagonizó un altercado con una fotógrafa.

Lee también: VIDEO: Captan chinches en concierto de Matisse en el Auditorio Nacional y se viraliza en redes

Melissa de Matisse protagoniza altercado con fotógrafa en los Eliot Awards 2024

Durante su paso por la alfombra amarilla, Melissa, junto a sus compañeros de banda Pablo y Román, posaban para los fotógrafos presentes cuando, de repente, comenzó a increpar a una fotógrafa que se encontraba del otro lado de la valla metálica, pues la mujer habría tenido una actitud irrespetuosa hacia su equipo; situación que desató la confrontación.

El incidente se viralizó rápidamente luego de que se compartiera un video en la cuenta de TikTok @enpopados, en el cual se observa a Melissa, visiblemente alterada, interrumpiendo la sesión de fotos para dirigirse a la fotógrafa.

"¡Oye! No hagas eso, faltas de respeto son faltas de respeto, no nos tomes fotos", expresó.

Tras ese momento tenso, la cantante retomó su lugar junto a sus compañeros para continuar posando.

Lee también: Danna Paola graba brutal pelea entre vendedores en Tijuana: "vivímos una pelea épica"; VIDEO

Melissa de Matisse acusa agresión en alfombra amarilla

Como era de espararse el clip se volvió viral en varias plataformas, donde usuarios, entre ellos sus seguidores, comenzaron a preguntarse qué es lo que había pasado aquella noche, por lo que Melissa decidió subir un video en sus redes sociales para aclararlo.

En la grabación de aproximadamente 3 minutos y medio, la cantante detalló que, al llegar a la alfombra amarilla, su fotógrafo y videógrafo personal, Luis P., fue agredido físicamente por una colega.

"Se gachó para no tapar a nadie (...) y alguien de nuestro equipo nos gritó: "oigan poseen primero con Luis P" para asegurar la bendita foto que tú subes a Instagram (...)y cuando volteo con Luis P veo que una persona, una fotógrafa que está del otro lado (...) agarra a Luis P de la sudadera (del cuello), tuerce la mano y lo estampa contra la valla metálica."

Al percatarse de este suceso, confesó que se sintió profundamente molesta, por lo que decidió enfrentarse a la fotógrafa para exigir respeto.

"Ahora que recuerdo, me lo aplaudo porque yo por dentro estaba on fire (...) todavía al final les digo a todos: "mil gracias a todos, menos a ti, por fea". Yo de que mi insulto."

Tras esto, recalcó que la fotógrafa continuó gritándole, pero ella prefirió ignorarla para no escalar el conflicto.

"Claro que después de que me salí se me paso un poco el coraje (...) pero sí me enojan mucho esas situaciones, y no me podía quedar callada, porque nadie debería quedarse callado ante una situación así. Evidentemente no está bien que de repente alguien llegué y agarre a otra persona y de repente lo azote así por que sí, porque se enojó o no sé por qué", finalizó.

También te interesará:

Salinas Pliego cuestiona sueldo de community manager de Banco Azteca; “¿por qué le pagamos tanto?”

Este es el fruto seco que cambiará tus noches; combate el insomnio y protege la salud cognitiva

La infusión a base de una especia que combate bacterias y hongos; destaca por su aroma y sabor

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv