Mejores amigos cumplen promesa de casarse tras 10 de soltería

La historia de amor de una pareja de jóvenes se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que Génesis y Giovanni, se hicieran la promesa de casarse, si en 10 años seguían solteros.

Génesis Cueva, una usuaria de TikTok, compartió un video en donde explicó cómo fue que se comprometió con su mejor amigo a los 15 años cuando se prometieron casarse.

“Todo comenzó en 2008, cuando recién entré al colegio y me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni”, relató.

Génesis indicó que luego de que ella preguntara por el nombre de Giovanni, los presentaron y empezaron a ser amigos.

“Después de varias semanas nos hicimos muy buenos amigos, salimos al recreo juntos, comíamos juntos pasábamos de arriba para abajo siempre juntos”, dijo.

Hasta que Génesis decidió darle “celos” a su mejor amigo y comenzó a salir con otro joven, dicha relación terminó mal, por lo que la joven decidió consolarse con su mejor amigo, pero con el paso del tiempo la relación entre ambos se quebrantó, hasta que cambiaron de escuelas para continuar sus estudios.

“Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde el me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha”, explicó.

Fue hasta que ambos entraron a la universidad donde se reencontraron y decidieron retomar su amistad.

Luego de que Génesis terminara una relación que mantenía con otro hombre, decidió darse un tiempo y comenzó a enviarle indirectas a Giovanni, algo que el hombre no entendía.

“Yo lo abrazaba y me acercaba pero él se alejaba, entonces pensé no le gusto, nunca le guste y lo deje dejar de buscar”.

Después de un año, Génesis narró que justo antes de que iniciara la pandemia se volvieron a ver y le confesó lo que sentía por él, pero Giovanni se quedó sin palabras, tiempo después el joven decidió buscarla.

“A las dos de la mañana Giovanni me llama y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme”, dijo.

Luego de que pasaran un tiempo de novios y vivieran juntos, decidieron comprometerse.

A veces pedimos un buen hombre y cuando Dios nos manda un buen hombre decidimos llamarlo mejor amigo”, escribió Génesis en la red social.



