A Mark Zuckerberg no le pareció que Elon Musk tome decisiones sobre la “pelea en jaula” que realizarán sin consultarle. Y se cansó de las "largas" que ha dado el dueño de Tesla y Space X, por lo que aseguró que es "hora de seguir adelante", dado que el magnate no se toma el deporte en serio.

En su recién estrenada red social, Threads, Mark Zuckerberg escribió un hilo al respecto en el que indicó que Elon Musk no ha sido serio. Ello luego de que éste último dio a conocer que tenía una locación “épica” en Italia para el combate".

"Yo creo que todos estamos de acuerdo que Elon no es serio y es hora de seguir adelante. Ofrecí una fecha real. Dana White se ofreció a hacer una competencia legítima por la caridad. Elon no confirma la fecha, y después dice que necesita una cirugía, y ahora pregunta si puede practicar en mi patio. Si alguna vez Elon se pone serio sobre la fecha real del evento oficial, él sabe dónde encontrarme. De otro modo, es hora de seguir adelante. Me enfocaré en competir con gente que tome el deporte en serio", respondió en su cuenta personal de Threads.

Mark Zuckerberg hilo de Threads

En un mensaje previo, el CEO de Meta también había revirado contra el anuncio de Musk: “Si alguna vez acuerda una fecha, lo escucharán de mí. Hasta entonces, por favor asuman que cualquier cosa que diga no ha sido acordada”.

Recordó que ama el “Jiu-Jitsu brasileño”, deporte de combate por el cual aceptó el reto de Elon Musk de “una pelea en caja”.

Lee también Elon Musk dice que pelea contra Mark Zuckerberg podría ser en una "ubicación épica" de Roma

“No le temo a Elon, pero compartiré detalles de mi próxima pelea cuando este listo. Cuando compito, quiero hacerlo para poner la luz sobre a elite de atletas que están en la cima del juego”.

Entre las palabras con las que Zuckerberg arremetió contra Musk agregó que ese objetivo “sólo se logra al trabajar con organizaciones profesionales como la UFC”.

Zuckerberg responde a Elon Musk

Las palabras del CEO de Meta llegan luego de que Elon Musk afirmó el pasado viernes que la pelea con Zuckerberg tendría lugar en Italia. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el 26 de agosto sería la fecha que habrían seleccionado.

“Todo en el encuadre de la cámara será la antigua Roma, así que nada moderno”, escribió Elon Musk en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Mark Zuckerberg asciende a cinturón azul en equipo de Jiu-Jitsu

Si bien la rivalidad entre ambos lleva ya varios años, y se ha visto reflejada en sus plataformas. Lo cierto es que Mark Zuckerberg continúa preparándose profesionalmente en el Jiu-Jitsu Brasileño.

Lee también Mark Zuckerberg envía mensaje a Elon Musk y propone fecha para la pelea: “estoy listo”

El pasado 22 de julio el CEO de Meta compartió una publicación en Instagram con Dave Camarillo, un entrenador profesional y artista de Judo/BJJ, en el que lo felicitaba por su cinturón negro de 5to grado.

El CEO de Meta fue ascendido en dicha ocasión a competir con el cinturón azul para el equipo de Guerrilla Jiu-Jitsu San José.

sal