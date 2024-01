Margot Robbie da vida a "Barbie Superestrella" en los Globos de Oro 2024; esta es su historia

Margot Robbie entendió perfectamente su papel. La protagonista de Barbie, la película, rindió homenaje a la icónica muñeca en la ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2024.

La actriz de 33 años apareció vestida con un brillante vestido rosa que evoca a la muñeca lanzada en 1977 por Mattel y que viste un vestido largo en tono fucsia con una estola en tul a juego en la edición 81 de los premios que se celebran en Beverly Hills, California, en Estados Unidos.

Margot Robbie no olvidó ni un solo detalle del look e incluso portó el llamativo anillo que recuerda a un diamante. Para el cabello eligió llevarlo suelto para no robarle protagonismo al look.

Aunque no es la primera vez que rinde homenaje a alguna de las muñecas Barbie, desde su interpretación fueron varias alfombras rojas en las que lució diseños alusivos a la muñeca.

Margot Robbie como Barbie Superestrella en los Globos de Oro 2024. / Foto: AFP.

¿Cuál es la historia de Barbie Superestrella?

La muñeca Barbie que aparece agotada en la página web de Mattel Creations fue un diseño de Bill Greening. La icónica muñeca lleva un vestido de noche en color rosa con una boa con volantes brillantes, a juego con un anillo de diamantes.

La muñeca viste unas zapatillas de tacón en color rosa que conpletan su look vibrante.

Muñeca Barbie Superestrella. / Foto: Tomada de Mattel Creations.

Aunque fue originalmente lanzada en 1977, en 2023 Mattel Creations decidió poner de nuevo a la venta la muñeca por 45 dólares, recordando la Era de las superestrellas. Incluía un soporte para apoyarla y certificado de autenticidad.

Muñeca Barbie Superestrella. Foto: tomada de Mattel Creations.

La estética del vestuario inspira la tendencia Barbiecore, que reinó durante 2023, año en el que se estrenó la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, como actores principales.

Muñeca Barbie Superestrella. Foto: Tomada de Mattel Creations.

