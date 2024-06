Marcha LGBT+ CDMX: Por primera vez habrá un "tramo del silencio" sobre Reforma y en esto consiste

En el marco de la 46 Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México el próximo 29 de junio, y por primera vez en la historia, se alista el "Tramo del silencio" para recordar y honrar a todas las personas que han sido víctimas de crímenes de odio, a sus familias y amistades.

Bajo el lema de este año, “Alto a los crímenes y discursos de odio, ante el Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente”, se invita a los asistentes a la marcha a "romper el silencio" al llegar al tramo de la Glorieta de las Mujeres que luchan y el Antimonumento a los 43, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Se pide que en este tramo, se grite, se aplauda, se ponga música y se active el sonido de los abanicos "para hacernos presentes en la lucha y demostrar que nuestras voces no serán silenciadas".

Aurélien Guilabert, vocero del Comité IncluyeT, señaló que esta acción es a raíz del aumento significativo de los discursos de odio contra las poblaciones.

El lema de este año, “Alto a los crímenes y discursos de odio, ante el Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente”. Imagen: Unsplash

LGBT+ en los últimos tres años en México.

“Hemos visto que en los últimos tres años han aumentado los discursos de odio en los espacios públicos, tanto en los político como en lo mediático, con personas legisladoras que se han expresado de manera peyorativa, malgenerizando a las poblaciones trans, atacando todas las poblaciones de la diversidad sexual de género y en la impunidad”, indicó el también activista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que otro espacio donde han advertido que existe un incremento de éstos es en las redes sociales, por lo que aseguró que desde IncluyeT han tomado acciones frente a ello, pues un discurso de odio tiende a ser el origen de un crimen, de un homicidio o de una agresión física por odio.

Mencionó que “aquí en México las redes sociales no están sujetas a una ley de moderación como en la Unión Europea (...) En otros países las plataformas están obligadas a moderar el discurso de odio, que no puede ser considerado como libertad de expresión, porque es discriminación y en México eso es un delito”.

Foto: Pexels

Aunado a ello, Aurélien Guilabert comentó que otro de los motivos para convocar al “Tramo del Silencio” es la agudización de los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBT+, que contabilizan 31 casos durante este año, y ante la falta de impartición de justicia por parte del Estado así como de la ausencia de protocolos en materia de investigación por crímenes de odio y su tipificación penal.

Indicó que dentro del movimiento sí existe conciencia acerca de la realidad a la que las poblaciones LGBT+ se enfrentan; sin embargo, acusó que en muchas ocasiones no se traslada a la acción por las condiciones de violencia que afrontan los activistas.

“México es uno de los primeros países del mundo donde las personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas estamos recibiendo ataques violentos, entonces irte al activismo es algo muy pesado y mucha gente no sabe cómo acercarse al activismo, cómo reaccionar”, precisó.

En ese sentido, apuntó que por ello desde hace cinco años IncluyeT decidió fortalecer el enfoque político y de exigencia de la marcha, pues ésta se debe recuperar como un espacio de reivindicación política y una exigencia por los derechos de la comunidad.

Esta será la marcha número 46 que se realizará en la capital del país. Foto: Archivo El Universal

“Si bien es una celebración y hay que festejar los avances, las expresiones, las identidades y es un evento donde se hace comunidad también es un evento donde se tiene que recuperar su sentido político”, dijo.

Aurélien Guilabert aseveró que entre los retos de la diversidad sexual para con su integrantes, está la implementación de más espacios de conversación y de intercambio así como la interseccionalidad entre las poblaciones que conforman la comunidad LGBT+, pues no todas tienen las mismas vivencias.

Remarcó que se debe plantear una estrategia para seguir incidiendo en la acción pública y legislativa así como para mermar la omisión del Estado de sus obligaciones para con las minorías.

“Hay un trabajo que tiene que hacer el Estado y el gobierno que no está haciendo, pero también hay un deber de la ciudadanía que no estamos cumpliendo para exigir (...) Los derechos no se regalan, los derechos se exigen, se garantizan y se ejercen, cuando tú dejas de exigir tus derechos es cuando empiezan a llegar las amenazas de los retrocesos”, declaró.





