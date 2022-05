Los seis hábitos que llevan a la superación según Harvard

Kujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi, profesores de esta universidad, descubrieron que existen seis costumbres que al incorporarse a la rutina de una persona llevan a que esta alcance de manera más rápida y eficiente sus metas.

Los resultados encontrados por la investigación de los profesores fueron publicados en su libro The Wise Company en 2019 y luego difundidos por la Universidad. Recordemos que un hábito es cuando algún comportamiento humano se vuelve algo automático. Estos son los recomendados por Harvard.

Adoptar una rutina: según Nonaka y Takeuchi, tener una rutina diaria ayuda a organizar los pensamientos. Por ejemplo, si desea tener un estilo de vida más saludable, tendrá que dedicar un espacio a lo largo del día para ejercitarse.

Lee también Estudio de Harvard revela si los adultos deben consumir leche

Entrenar el cerebro para encontrar matices: el estudio publicado por Harvard, asegura que las personas suelen ver las cosas a ‘blanco o negro’, es decir, que somos muy extremistas con nuestras ideas. Un ejemplo sería afirmar que si alguien no tiene pareja sentimental, no es feliz. La recomendación de los autores de la publicación es encontrar matices en nuestro pensamiento: que si alguien no tiene pareja, no es el fin del mundo porque hay otras maneras de ser feliz.

Pasar más tiempo al aire libre: está comprobado que realizar actividades a la intemperie mejora el estado de ánimo de las personas y baja los niveles de estrés.

Inspirarse en otros: los autores del libro sugieren que las personas tienden a sentirse sugestionadas al ver el éxito de los demás. Una de las recomendaciones del estudio es ver vídeos de discursos de personas importantes a lo largo del tiempo. “Las historias se convierten en un prisma a través del cual viven los humanos. Ser capaz de usar metáforas y analogías de manera efectiva se traduce en la capacidad de persuadir y afectar el cambio”, explicó Takeuchi.

Lee también Harvard considera saludables dos únicas bebidas, además del agua

Abrir la mente

De acuerdo a la publicación además de esas cuatro prácticas es necesario crear vínculos que estén mediados por la empatía. Para esto, el autor del estudio recomienda incluir dos costumbres a nuestra rutina:

Plantearse preguntas: según Harvard, no sólo las empresas deben tener claros los propósitos de misión, visión y valores, sino las personas también. Algunos ejemplos son “¿por qué naciste?” (misión), ¿Qué quieres lograr?” (visión) y “¿Qué actitudes aprecias en una persona?” (valores).

Leer: crear hábitos de lectura ayudan a las personas a encontrar nuevas formas de ver el mundo. Adquirir conocimiento o disfrutar de la literatura de ficción lleva a las personas a afianzar sus relaciones y tener empatía con otros.