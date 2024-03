¿Los perros pueden reconocer a su madre? Experta lo explica

Los lazos entre humanos y perros han sido objeto de estudio y debate durante mucho tiempo, especialmente en lo que respecta a la percepción que los canes tienen de sus tutores. A menudo, los propietarios de perros se refieren a sí mismos como los "padres" o "madres" de sus mascotas, lo que plantea la pregunta de si los perros realmente reconocen a las personas como sus progenitores.

Marta Sarasúa, ATV y etóloga especializada en modificación de conducta, aborda esta cuestión y ofrece una perspectiva científica sobre el tema.

¿Un perro puede reconocer a su madre?

Según Sarasúa, aunque los perros tienen una excelente memoria y son capaces de recordar una variedad de detalles y experiencias, incluidos lugares, personas y otros perros con los que han interactuado, su capacidad para reconocer a sus propios hermanos después de un período prolongado de separación es limitada.

Sin embargo, los perros sí muestran claros signos de reconocimiento mutuo con sus madres, incluso después de una separación prolongada.

Leer también: Conoce cuáles son las razas de perros que más años viven, según estudios

Este reconocimiento mutuo se basa en gran medida en el sentido del olfato de los perros, que es extraordinariamente agudo. Durante las primeras semanas de vida, los cachorros desarrollan un vínculo muy intenso con su madre y memorizan su característico olor, influenciado por las feromonas caninas producidas por la perra. Es este sentido del olfato el que permite a los perros reconocer a sus madres y viceversa, incluso después de largos períodos de separación.

Leer también: La particular manera en que los perros perciben las malas vibras

Sin embargo, aunque los perros pueden reconocer a sus madres a través del olfato, esto no significa que comprendan el concepto de "madre" en el sentido humano. Los perros no poseen la misma capacidad cognitiva que los humanos y no asignan el mismo significado emocional y social a las relaciones familiares. Por lo tanto, aunque los perros pueden reconocer a sus progenitores biológicos, no es correcto afirmar que consideran a las personas como sus madres o padres en el sentido humano.