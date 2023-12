Los mejores mensajes de Navidad y Año Nuevo para dedicarle a tus seres queridos

Aunque estas fiestas decembrinas son para muchos de alegría y unión, para otros suelen ser de nostalgia al tener algún familiar o ser querido a kilómetros de ellos.

Gracias a la tecnología con la que hoy contamos existen varias alternativas como un mensaje de texto, una llamada o una postal, para acortar esa distancia.

Si eres de esas personas que te cuesta trabajo expresar tus sentimientos o simplemente no sabes qué desearle a la otra, pero no quieres dejar pasar la oportunidad de desearle una linda Navidad y un próspero Año Nuevo, no te preocupes aquí te compartimos algunas frases.

Lee también: ¿24 o 25? Cuándo y a qué hora se abren los regalos de Navidad

Frases de Navidad para enviarle a tus seres queridos

Te deseo felices y agrabables fiestas para ti y tu familia

Que la magia navideña te aporte alegría, cariño, felicidad, salud y prosperidad

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa, el mejor regalo, tus ojos, el mejor destino, y tu felicidad, mi mejor deseo

La magia de la Navidad es la magia de las personas… como tú, que haces que un año se pase volando ¡Feliz Navidad!

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

La riqueza del ser humano, se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por hacerme millonaria, ¡Feliz Navidad!

Que los logros de este año sean solo las semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!





Mensaje Navidad. Foto: Archivo / El Universal

Lee también: TikTok: Las mejores "caguamas decoradas" para esta Navidad

Frases de Año Nuevo para enviarle a tus seres queridos

Te deseo a ti y a los tuyos, salud y prosperidad en este nuevo año

Que el Año Nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida

Que el Año Viejo se quede con lo malo y que el Año Nuevo te enseñe todo lo bueno que tiene la vida para ti

Si en 2024 la vida te da cientos de razones para llorar, tú demuéstrale que tienes millones de razones para soñar ¡Feliz Año Nuevo!

Te deseo un nuevo año 2024 matemático: suma todo tipo de placeres, resta cualquier tipo de dolor, multiplica por mil la felicidad y divide el amor entre todos tus seres queridos. ¡Feliz Año!

La vida nos ha regalado un año más, y celebro poder seguir contando contigo en 2024

Nunca eres demasiado viejo para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. ¡Feliz Año Nuevo!

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

La conocida planta que es un tesoro medicinal y nutricional

¿Cuál es el mejor lugar del mundo para ver el Eclipse Solar 2024, según la NASA?

Estas son las 15 palabras que tu perro entiende a la perfección

akv/rcr