Los mejores memes previo al concierto de Bruno Mars en CDMX para inaugurar con humor el Estadio GNP

Este jueves 8 de agosto, Bruno Mars será el primer artista internacional en inaugurar el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, en la Ciudad de México (CDMX).

La noticia de la visita del intérprete de "Just the Way You Are" a México, después de seis años de ausencia, generó una rápida venta de boletos. Inicialmente se había anunciado solo una fecha para el concierto, pero debido a la alta demanda, se añadieron dos fechas adicionales (9 y 10 de agosto).

Presentado por @GNPSeguros:



¡Llegó el día! @BrunoMars regresa a nuestro país para inaugurar el Estadio GNP Seguros.💜🎵 pic.twitter.com/a6YkE85Mwk — Ocesa Pop (@ocesa_pop) August 8, 2024

Su primer concierto está programado para tener una duración de alrededor de 2 horas y media. Es decir, estaría finalizando aproximadamente pasadas las 11 de la noche, así como su segundo día; sin embargo el tercero concluirá a las 22:00 horas.

Aunque no hay nada confirmado, de acuerdo con otros shows del estadounidense podría estar compuesto de algunos temas como:

-Treasure

-Liquor Store Blues / Billionaire

-Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky

-That's What I Like / Please Me

-Guitar & Saxophone Solo

-Versace on the Floor

-It Will Rain

-Marry You

-Runaway Baby

La programación de estos conciertos promete ofrecer una experiencia variada y entretenida para los asistentes.

Los mejores memes previo al concierto de Bruno Mars en CDMX

A pocas horas del inicio del primer concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros, cientos de fanáticos han comenzado a expresar sus opiniones en redes sociales.

Algunos seguidores han manifestado su entusiasmo por la oportunidad de volver a escuchar al artista en México, tras su ausencia de seis años. Sin embargo, otros han señalado que el nuevo estadio aún no está completamente terminado y que, a pesar de esto, el cantante estadounidense se presentará en el recinto. Esta situación ha dado lugar a la creación de varios memes en plataformas como X, anteriormente conocida como Twitter.

el bruno mars viendo que le entregaron el estadio en obra negra:pic.twitter.com/U00g8p7iKp — mich the bolter (@folklorently) August 8, 2024

Bruno Mars cantando ALL I ASK



Y YO LO VIVIIIII pic.twitter.com/3qX8EGYIz2 — ba bai🍒🌙 (@_jo_cy) August 6, 2024

Cuando no sabes si vas a ir a ver a Bruno Mars o a Pedrito Fernández. 😅 pic.twitter.com/dtym2ek97I — K (@TransportesK) August 8, 2024

Hoy Bruno Mars inaugura el Estadio GNP Seguros, ahora con el escenario 50m más lejos! pic.twitter.com/ypGYGyXvYI — Mike V (@MKvillalba) August 8, 2024

Memes Bruno Mars. Foto: Captura de pantalla





Memes Bruno Mars. Foto: Captura de pantalla

Memes Bruno Mars. Foto: Captura de pantalla

