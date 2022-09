Lo que sabemos sobre Shakira y el juicio que enfrenta en España por delitos fiscales

La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares.

De acuerdo con una juez, se acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada por seis delitos contra el Fisco en la Audiencia de Barcelona, donde residió cuando era pareja del futbolista Gerard Piqué.

La colombiana ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía - más otros tres millones de euros en intereses -, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

Shakira, de 45 años, ha negado repetidamente haber cometido delito alguno y rechazó un acuerdo con las autoridades para evitar el juicio. La empresa que la representa dijo que ya ha pagado lo que debía, además de 3 millones de euros (2.8 millones de dólares) en intereses.

¿Qué sabemos sobre Shakira y el juicio que enfrenta en España por delitos fiscales?

Residencia en España

El pasado mes de mayo la Audiencia de Barcelona avaló enviar a la cantante a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de una localidad cercana que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Domicilio familiar

El ministerio público dijo que esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta“, excepto la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial“, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Entramado societario

Para evitar pagar esos impuestos, según el Ministerio Público, Shakira “utilizó un entramado societario“, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante era que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante acordó con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, para “fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación“, mantiene el Ministerio Público español.

Esos acuerdos dieron pie a una “mínima tributación fiscal“, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

Los últimos acuerdos “Tax Ruling” los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos“, asegura el Ministerio Público.

Esto argumenta Shakira para no pagar impuestos en España

El caso de Shakira y Piqué sobre su relación amorosa o la custodia de sus hijos ha causado furor en el mundo, pero ¿qué pasa con el tema de fraude fiscal que enfrenta la colombiana en España?

Han pasado tres meses desde que Shakira y Piqué dieron a conocer que habían dado fin a su relación, luego de más de 10 años juntos.

Durante esos meses ninguno había dado su postura sobre su separación, hasta que la semana pasada la revista ELLE sacó en su reciente edición una entrevista con la intérprete de “Te Felicito”.

¿Qué dice Shakira de su situación fiscal en España?

En la entrevista se aborda el tema de su situación fiscal, en donde Shakira podría enfrentar hasta ocho años de prisión.

Todo indica, según autoridades, que la cantante fue residente fiscal en España desde 2011 hasta 2014, “lo que significa que pasó más de 183 días en el país.

Se le cuestionó si ha decidido luchar contra las acusaciones en lugar de pactar con la fiscalía y ¿por qué?.

Shakira respondió que tiene que luchar por lo que cree: porque las acusaciones son falsas.

"En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día.”

Proceso sigue su curso: defensa

La defensa de Shakira destacó hoy que la apertura de juicio oral es un “paso más” en cualquier proceso de estas características y agregó que la situación sigue “su curso normal“, según un comunicado remitido a Efe por la agencia de comunicación de la artista.

Shakira rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confía “plenamente” en su inocencia, según la fuente.

La artista colombiana dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen, además de la Fiscalía, a Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana-, hasta el momento de sentarse en el banquillo.

Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena, la cantante podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.

Shakira dispone ahora de diez días para presentar su escrito de defensa.

En la última década, España ha perseguido a estrellas de fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar los impuestos que les correspondía. Ambos fueron declarados culpables de evasión de impuestos.

