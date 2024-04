Lenny Kravitz: ¿Quién es el famoso cantante estadounidense que visitó tierras mexicanas?

Recientemente, el cantante de 59 años, Lenny Kravitz visitó tierras mexicanas para presentar su nuevo álbum “Blue electric light”, el cual aborda reflexiones sobre la violencia global.

Aunque esta no es la primera vez que el intérprete de “I Belong to You” viaja a México, en esta ocasión reiteró su aprecio por diversos aspectos de la cultura local, desde la gastronomía hasta la arquitectura. Incluso, tiene una novia mexicana con la que se le vio muy enamorado paseando por colonias como Roma, Polanco y Condesa.

Antes de comenzar con los ensayos de su nueva gira, la cual iniciará en Alemania, el músico aprovechó su visita en el país para disfrutar de varios alimentos típicos mexicanos; así lo demostró en un video que posteó en sus redes sociales, donde se observa que se metió “hasta la cocina” de un puesto de hamburguesas que se encuentran en las calles de la ciudad para bailar y ayudarlos con la venta.

¿Quién es Lenny Kravitz?

Lenny Kravitz es un famoso músico, fotógrafo, cantante, compositor y actor estadounidense. Nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Estados Unidos.

Es hijo del productor de televisión Sy Kravitz y de la actriz Roxie Roker.

Su estilo de música incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada.

Desde los cinco años, el cantante sabía que quería ser músico; por lo que decidió aprender a tocar la batería.

En un principio Lenny adoptó el sobrenombre de "Romeo Blue", ya que admiraba al también cantante Prince, pero no logró el éxito que esperaba ya que no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica.

Lenny Kravitz. Foto: Redes sociales

En 1987 se casó con la actriz Lisa Bonet, con la que tiene una hija llamada Zoë Kravitz. Cuatro años más tarde su matrimonio se rompió, por lo que se quedó con la custodia de Zoë.

Durante los cuatro años que duró su matrimonio, Kravitz decidió abandonar el look Prince y buscó inspirarse en grandes rockeros y músicos de los 70, como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix y Kiss.

En 1990 saltó a la fama gracias a sus álbumes: “Let Love Rule”, “Mama Said” y “Are You Gonna Go My Way”, que le valieron reconocimiento mundial y varios premios como el Grammy.

En 1991, sacó su éxito musical más grande , It Ain't Over 'til It's Over, el cual se posicionó en el número 2 en el Billboard Hot 100.

En 1993 sacó Are You Gonna Go My Way, canción que tuvo un éxito rotundo y le abrió varias puertas.

En 2004, recibió su sexta nominación a los Grammy por "If I Could Fall In Love", canción de su sexto álbum de estudio.

Además, Lenny Kravitz también ha participado en algunas películas como “Precious” , “The Hunger Games”, entre otras.

- Con información de Mariel López

