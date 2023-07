"Las Golondrinas" y canciones que no fallan en las graduaciones escolares

Se acerca el fin de ciclo escolar y como parte de la tradición en centros escolares se llevan a cabo festivales para despedir al alumnado. Los estudiantes no pierden la oportunidad para realizar un vals de graduación y darle la bienvenida a una nueva etapa.

Hay quienes prefieren estilos más modernos, como a Peso Pluma, y otros deciden mantenerse en lo clásico con composiciones que ya son consideradas como un himno en las ceremonias.

En esta temporada del año, tanto docentes como padres y madres de familia preparan la cámara para documentar el vals de los pequeños, y así despedirse de las aulas con alguna de estas canciones que nunca pueden faltar.

Las 5 canciones que nunca faltan en graduaciones escolares

Un momento como lo es la graduación escolar necesita de una canción para conmover hasta las lágrimas y crear buenos recuerdos. Algunos de los temas más populares en este tipo de eventos son:

- Las Golondrinas. Canción compuesta por Narciso Serradell y publicada en el año 1862, es una de las más representativas por su estilo mariachi.

La golondrina se asocia con las despedidas pues en el mes de febrero llegan al país a criar, en noviembre se desplazan a otros territorios.

- Sueña. El clásico de Luis Miguel contiene una letra de esperanza hacia el futuro. El cantante puertorriqueño grabó el tema para la banda sonora de "El jorobado de Notre Dame", un proyecto especialmente hecho para Disney.

- Color esperanza. El artista Diego Torres fue el responsable de dar origen a este himno que apareció por primera vez en 2001. Tal como lo relató, la canción la compuso durante un momento en que se sentía muy conectado a sí mismo por el nacimiento de sus mellizos.

- No me voy. En 2003, OV7 estrenó su álbum “Punto”, donde se incluyó dicho tema ideal para dedicar a quienes se extraña. La canción fue escrita por Ari Borovoy y Mariana Ochoa, junto a Alejandro Arias, Karla Guindi, Loris Ceroni y Mónica Vélez.

-We are the champions. Freddie Mercury escribió esta canción en 1977 para el álbum News of the World. Tras su lanzamiento se convirtió en un mensaje de unión para sus seguidores a nivel global.

También fue adoptado por el mundo del deporte para enmarcar victorias y triunfos, metáfora que se relaciona al concluir una etapa escolar.





