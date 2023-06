Amado por muchos y criticado por otros, Peso Pluma continúa siendo el cantante predilecto de grandes y pequeños. En esta ocasión, los alumnos de una escuela primaria causaron revuelo en TikTok al mostrar su peculiar baile de graduación.

“Doble P” saltó a la fama junto a Eslabón Armado, Los artistas mexicanos se unieron para dar origen a la viral composición “Ella Baila Sola”, la cual alcanzó el primer puesto el Top Global de Spotify.

La pista comenzó a sonar por todas las plataformas sociales. Dada la fama, sus compositores protagonizaron una pelea por los derechos de autor y es que la pista catapultó a Peso Pluma a la fama.

Alumnos bailan “Ella Baila Sola” de Peso Pluma en su graduación

Por medio de TikTok se viralizó el peculiar festejo que no pasó desapercibido entre los usuarios de la plataforma. El usuario @irahijulian, quien fue uno de los asistentes, capturó el baile de los graduados.

De fondo comenzó a sonar “Ella Baila Sola” y en seguida los estudiantes ejecutaron una serie de movimientos al ritmo de la pista. Por supuesto, la canción fue adaptada con un piano para la ceremonia.

Vestidos de gala, las y los alumnos mostraron su coreografía ante los invitados. Sin embargo, no contaban con que el video se viralizaría en la app y con ello les lloverían decenas de reacciones.

Algunos internautas bromearon con el suceso, pues sacaron a colación el popular tema “Tiempo de vals” interpretado por Chayanne y que es muy común que suene en graduaciones.

“En mis tiempos era la de Chayanne”, “No me rio porque a mí me hicieron bailar despacito”, “Ahora valoro más mi vals de la primaria”, “Ya no parece vals”, “Lo bueno es que nací en otra época”, fueron algunos de los comentarios al post.

¿Por qué “Ella Baila Sola” es la canción más exitosa de Peso Pluma?

“Ella Baila Sola” se lanzó en abril del 2023. Al poco tiempo acumuló numerosas reproducciones, tan sólo en YouTube alcanzó 244 millones de visualizaciones.

La pista se distingue por tener el sello personal de Peso Pluma, es decir, los corridos tumbados. Además fue traducida en diversos idiomas, como al inglés y japonés.

Con dicho tema, Hassan Emilio Kabande Laija se consagró como uno de los cantantes mexicanos más representativos de dicho género musical. Y es que logró llevarlo a prácticamente todos los rincones del mundo, aun por encima de figuras como Natanael Cano.





