Las canciones más escuchadas del 2024 y su éxito en Amazon Music

El 2024 ha sido un año lleno de lanzamientos musicales extraordinarios que han marcado tendencias globales. Desde nuevos artistas que han sorprendido con su frescura hasta estrellas consolidadas que siguen conquistando el mundo con su música, este año no ha dejado de sorprendernos. Las plataformas de streaming han jugado un papel crucial en la difusión de estas canciones, y Amazon Music ha sido una de las principales.

Con millones de usuarios en todo el mundo, Amazon Music se ha posicionado como una de las plataformas preferidas para escuchar los éxitos del momento. Además, para aquellos que aún no han probado el servicio, la plataforma ofrece una promoción inigualable: ¡Cuatro meses gratis de Amazon Music Unlimited!

Canciones que marcaron tendencia en el 2024:

1. "XT4S1S" - Danna Paola

La cantante mexicana ha tenido un 2024 increíble, y su sencillo "XT4S1S" no ha dejado de sonar en Amazon Music. La canción mezcla pop con ritmos electrónicos, y ha sido ampliamente elogiada por su producción sofisticada y su letra pegajosa. Con millones de reproducciones, "Eclipse" ha sido uno de los temas más solicitados del año en Amazon Music.

2. "Dancing in the flames" - The Weeknd

El poder vocal y el estilo característico de The Weeknd ha dado como resultado uno de los éxitos más grandes de 2024. Esta canción ha conquistado los primeros lugares en listas de popularidad a nivel global, y Amazon Music no ha sido la excepción, donde se encuentra en el top de las canciones más reproducidas.

3. "Vagabundo" - Sebastián Yatra

Este artista colombiano ha seguido evolucionando su estilo musical y "Vagabundo" lo demuestra. Este hit combina toques latinos con un toque moderno y nostálgico, lo que la ha convertido en un éxito tanto en Latinoamérica como en otros mercados globales. En Amazon Music esta canción ha resonado profundamente con los oyentes, alcanzando un lugar destacado en las playlists más populares.

4. "Cruel Summer" - Taylor Swift

No se puede hablar de los éxitos del 2024 sin mencionar a Taylor Swift, quien una vez más ha capturado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. "Cruel Summer" es un tema que habla sobre esperanza y resiliencia. Es uno de los grandes éxitos del año, siendo reproducido millones de veces en Amazon Music.

5. "I like it" - Bad Bunny

Bad Bunny ha continuado dominando la escena musical global, y "I like it" es una prueba de su influencia. Con su característico estilo urbano y su habilidad para innovar dentro del género, este sencillo ha sido una de las canciones más reproducidas en Amazon Music, no solo en países de habla hispana, sino en todo el mundo.

Sin contar esta lista de hits que seguramente están en tu lista de “las más reproducidas”:

Soltera- Shakira.

UWAIE- Kapo.

Pasaporte- Raw Alejandro.

Si antes te hubiera conocido- Karol G.

Según quien- Maluma ft. Carin Leon.

Perro Negro- Bad Bunny ft. Feid.

Ya no somos ni seremos- Christian Nodal.

La Bachata - Manuel Turizo.

Luna- Feid.

Hey Mor- Ozuna, Feid.

El Merengue- Marshmello, Manuel Turizo.

Ojitos lindos- Bad Bunny, bomba estéreo.

¿Por qué es mejor adquirir Amazon Music Unlimited para disfrutar estos éxitos?

Amazon Music Unlimited no solo ofrece una vasta biblioteca de canciones, sino que también brinda a los usuarios una experiencia personalizada y de alta calidad. Con listas de reproducción adaptadas a todos los gustos, esta plataforma se asegura de que siempre estés al día con los últimos éxitos y descubras nueva música.

Otro de los grandes atractivos de Amazon Music Unlimited es su capacidad de integración con Alexa, el asistente virtual de Amazon. Esto permite que los usuarios puedan controlar la música con simples comandos de voz, haciendo la experiencia aún más cómoda y accesible. Imagina pedirle a Alexa que reproduzca los éxitos de 2024 y que automáticamente te ponga una lista de reproducción con lo mejor del año. Así de sencillo es disfrutar de tu música favorita.

Aprovecha la promoción de Amazon Music: ¡hasta 4 meses gratis!

Si aún no has probado Amazon Music Unlimited, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Amazon Music está ofreciendo una promoción que no puedes dejar pasar: 4 meses gratis para miembros Prime y 3 meses gratis si no eres miembro Prime. Esta oferta es solo por tiempo limitado y aplica únicamente para nuevos suscriptores. Al finalizar el periodo promocional, la suscripción se renovará automáticamente por solo $129 al mes, pero puedes cancelar en cualquier momento si decides que no es para ti.

¿Por qué esperar? Esta es una gran oportunidad para disfrutar de los éxitos más grandes de 2024 sin ningún costo durante los primeros meses. Ya seas fan de Danna Paola, Taylor Swift, Bad Bunny o cualquier otro artista que ha marcado el año, Amazon Music te permitirá tener acceso a su música de manera fácil y gratuita durante este tiempo.

Condiciones de la promoción

Es importante mencionar que esta oferta está disponible solo para nuevos suscriptores de Amazon Music. La suscripción se renovará automáticamente al precio regular de $129 al mes al término de la promoción, pero, como se mencionó antes, puedes cancelarla en cualquier momento sin ningún costo adicional. Si eres miembro Prime, recibirás 4 meses gratis, mientras que si no lo eres, disfrutarás de 3 meses gratis. Esta promoción es por tiempo limitado, así que si quieres disfrutar de la mejor música de 2024 sin pagar durante los primeros meses, ¡no dudes en aprovecharla ahora mismo!