La vez que Ricardo Rocha entrevistó a la actriz Sasha Montenegro: “Yo soy bonita por dentro”; VIDEO

El mundo del espectáculo se vistió de luto este miércoles 14 de febrero, luego de que se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de la vedette y primera actriz, Sasha Montenegro a los 78 años.

De acuerdo con un comunicado que emitió su hija Nabila López Portillo, ésta murió debido a un derrame cerebral.

Tras esta noticia, varios usuarios y actores despidieron a través de redes sociales a la viuda del expresidente López Portillo, por medio de algunos mensajes, e incluso hubo quienes revivieron su trayectoría profesional.

Sasha Montenegro. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Así fue la vez que Ricardo Rocha entrevistó a la actriz Sasha Montenegro

A través de la plataforma de X, el internauta @americanovictor, compartió un video de una entrevista que tuvo Montenegro con el comunicador Ricardo Rocha en 1982, donde éste le realizó varias preguntas, entre ellas, quién era en realidad Sasha Montenegro y cuál era su ambición en la vida, a lo que ésta le contestó lo siguiente: “ Sasha Montenegro es Aleksandra Aćimović Popović, ese es mi nombre. Mi ambición es media como dije, lógicamente a todos nos gusta el dinero. ”

La actriz prosiguió a platicar cuánto fue lo que ganó al realizar su primera película, y que fue lo que sintió al tener tanto dinero por primera vez en sus manos; por lo que Rocha un tanto admirado por su trayectoría, la interrumpió para preguntarle qué iba a pasar cuando se le terminara su belleza, ya que fue una gran aliada para que triunfara en el mundo del cine.

“A mi no se me va acabar nunca, yo soy bonita por dentro. No se me tiene que acabar nunca. Ahora que me empiecen a salir arrugas y eso, es un ciclo de la vida”, expresó en ese entonces Sasha, quien también recalcó que esa misma pregunta le había hecho un periodista, pero de una forma “muy agresiva en aquella circunstancia.”

También, recalcó que ella no sólo iba a vivir de su belleza, ya que antes de dedicarse a la actuación era una “normal muchacha de su casa.”

¿Quién era Sasha Montenegro?

Aleksandra Aćimović Popović, nombre real de la actriz, nació en Bari, Italia, el 20 de enero de 1946, lugar donde sus padres Zivojin Aćimović y Silvia Popović, habían emigrado desde Yugoslavia.

En 1969 llegó a México de vacaciones y durante una comida se le acercó Blanca Estela Limón, quien se convertiría en su representante, para ofrecerle un trabajo en la película "Un sueño de amor", y así a los 23 años de edad comienza su carrera artística, cambiando su nombre por Sasha Montenegro.

Pese a su imagen seductora, Sasha Montenegro era una mujer muy normal fuera de los escenarios, por eso aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista, que sólo había tenido tres novios con los cuales no prosperaron sus relaciones por su inseguridad al estar con una artista, hasta que llegó a su vida José López Portillo, expresidente de México (1976 - 1982).

Sasha Montenegro. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL.

Con información de Sughey Baños.

