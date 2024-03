La "milagrosa" raíz que reduce el riesgo de desarrollar cáncer, según la ciencia

Un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido descubrió que el compuesto falcarinol que se encuentra en las zanahorias reduce considerablemente el riesgo de cáncer hasta en un tercio. Las zanahorias contienen un compuesto llamado betacaroteno, que el cuerpo convierte en vitamina A, que promueve la salud ocular y reduce el riesgo de cáncer. Si quieres saber más sobre este compuesto que te permite evitar el cáncer no te pierdas esta nota que en El Universal hemos preparado para ti.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido descubrió que el compuesto falcarinol que se encuentra en las zanahorias reduce considerablemente el riesgo de cáncer hasta en un tercio. Foto: Producción El Universal

El betacaroteno es un compuesto que pertenece a un grupo de pigmentos de color llamados carotenoides. Se convierte en vitamina A en el cuerpo y se encuentra en muchas frutas y verduras. El betacaroteno y otros frutos con pigmentos rojos como naranjas y amarillos llamados carotenoides se consideran antioxidantes. Este elemento proporciona alrededor del 50% de la vitamina A que es un nutriente esencial, por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios ayudan a proteger las células del daño.

Zanahoria, la raíz milagrosa que te ayudará a prevenir el cáncer

De acuerdo con un informe publicado por Europa Press, basado en una publicación del "Journal of Agriculture and Food Chemistry", los investigadores, ya se conocía la capacidad de las zanahorias para reducir el riesgo de desarrollar tumores, pero hasta ahora no había pruebas concretas de qué componente de la planta tiene propiedades preventivas del cáncer.

De acuerdo con un informe publicado por Europa Press, basado en una publicación del "Journal of Agriculture and Food Chemistry", los investigadores, ya se conocía la capacidad de las zanahorias para reducir el riesgo de desarrollar tumores. Foto: Producción El Universal

Los investigadores realizaron experimentos con ratas con tumores precancerosos y las dividieron en tres grupos con diferentes hábitos alimenticios distintos. La evidencia muestra que después de 18 semanas, las ratas que comieron zanahorias con su dieta normal y el grupo que comió otro tipo de raíz en su dieta, el riesgo de desarrollo completo de tumores es un tercio menor que en las ratas del grupo de control.

Según los investigadores, el falcarinol es venenoso en grandes cantidades, pero para obtener una dosis letal una persona tendría que comer 400 kilogramos de zanahorias a la vez. Por lo tanto, las suposiciones teóricas afirman que el componente es eficaz porque estimula los mecanismos del cuerpo que combaten el cáncer.

