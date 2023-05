¿La más fan? Niña se hace viral en TikTok por recrear el peculiar paso de Peso Pluma

El cantante mexicano conocido como Peso Pluma, ha conquistado los primeros lugares de tendencias en diferentes plataformas digitales. Pese al corto tiempo que tiene en la industria de la música, cuenta con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify.

También ha realizado colaboraciones con Becky G, Ovy On The Drums, Nicki Nicole, Yng Lvcas, Raúl Vega, Natanael Cano, entre otros.

Incluso logró posicionar cinco de sus canciones en la lista del Hot 100 de Billboard. Recientemente fue invitado al programa estadounidense "The Tonight Show", al que acuden las celebridades más distinguidas a nivel mundial.

En redes sociales se ha vuelto tendencia por los numerosos comentarios de sus seguidores, quienes teorizan que el jalisciense probablemente sea hijo del fallecido cantante Valentín Elizalde, debido a su parecido físico y su forma de cantar.

En algunos videos se le escucha interpretando “Lobo domesticado”, de forma casi idéntica al “Gallo de Oro”. No obstante, la identidad de sus padres no se ha dado a conocer de forma oficial; pues la “Doble P”, como también se le conoce al artista, comparte contenido en sus redes sociales referente a su carrera artística y no de su vida personal.

Niña se hace viral en TikTok por hacer paso de Peso Pluma

Las canciones de Peso Pluma, han tenido un éxito rotundo en México, así como en algunos países del extranjero como Estados Unidos.

Su música, además, es del gusto de chicos y grandes; pues en TikTok se viralizó “La abuela tumbada”, que interpreta algunos temas del cantante.

Pero quien obtuvo más de 30 millones de vistas en un video subido por la cuenta @dairaacosta, fue una niña que recrea el paso de la “Doble P”.

Sus familiares, quienes al parecer se encontraban en una reunión, pusieron el tema “PRC” y la menor inmediatamente comenzó a bailar.

Lo que captó la atención de los usuarios, es el entusiasmo con el que baila, incluso algunos comentaron lo siguiente: “Yo hago eso y se me sale la rodilla”, “Yo cuando se me mete tierra al zapato”, “No es chistoso, yo a su edad jugaba con tierra”, “La cara de la señora de la camiseta negra cuando la vio”, “Yo cuando siento que algo me camina en la pierna”, por mencionar algunos.







