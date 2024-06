La fruta inca que repara tus células y previene enfermedades

Optar por una alimentación balanceada puede ser una de las mejores decisiones que tomemos en nuestra vida. El consumo de alimentos de origen natural, principalmente, y con alto contenido de nutrientes, asegura un enriquecimiento del organismo en torno a todos aquellos componentes que conservan su salud de manera integral.

Alimentación y salud. Fuente: Pixabay

Las verduras, frutas, legumbres y algunas carnes aparecen en la lista de aquellos productos que no deben faltar en nuestra alimentación. No son una novedad, sino que se trata de aquellos que son recomendados generalmente por los médicos cuando, por algún problema en particular, recetan hacer dieta.

Un superalimento

El Instituto Mayo Clinic señala que una alimentación saludable debe incluir frutas, verduras, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, proteínas magras como frijoles y otras legumbres, frutos secos, semillas y grasas saludables. Estas recomendaciones se basan en el aporte nutricional que estos alimentos ofrecen a nuestro cuerpo, pero aún existen algunos cuyas propiedades no son muy conocidas por la sociedad.

Lúcuma. Fuente: Mercadolibre

Ese es el caso de la lúcuma, una fruta con origen y desarrollo en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Este alimento ha sido considerado como “el oro de los incas” y es muy beneficioso para el cuidado de la salud. Desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina lo destacan por su aporte de carbohidratos, proteínas, betacaroteno, niacina y minerales como calcio, hierro y fósforo.

Por estos componentes, esta fruta posee propiedades antioxidantes que combaten a los radicales libres que causan daño en las células del cuerpo, según destaca un estudio de la Universidad Nacional de Trujillo, de Perú. De esta manera, previene el envejecimiento prematuro de nuestro organismo, pero además su aporte de fibra colabora en el control del colesterol. La salud se refuerza con la lúcuma gracias también a su contenido de vitamina C, que estimula la producción de colágeno, y de vitamina A, que influye positivamente en la recuperación de células.

Esta fruta es consumida principalmente en su presentación en forma de harina. Esta se utiliza en preparaciones como helados, postres, yogures y licuados, por lo que incluirla en nuestra dieta es algo muy fácil y, como está demostrado, muy beneficioso.