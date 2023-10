¿La colaboración más extensa de Bizarrap? Así es la Music Sessions #57 con Milo J

La nueva colaboración de Bizarrap está dando de qué hablar en redes sociales. Los usuarios quienes son seguidores del rapero argentino Milo J notaron detalles en las 5 canciones que se lanzaron.

Es así, que la Music Sessions #57 se convierte en la más extensa de las canciones a las que Biza ha hecho dueto, y es que dura poco más de 13 minutos.

Cabe destacar que días previos al estreno, el productor argentino también conocido como BZRP, se cambió de nombre en Instagram a Bizapop, por lo que varios pensaron que la nueva canción estaría protagonizada por Belinda, Justin Bieber, TINI, u otros artistas del género pop.

No obstante, a todos tomó por sorpresa cuando Bizarrap hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales donde revelaba el cantante con el que haría la próxima Session: Milo J.

A través de Spotify, Bizarrap compartió las 5 canciones que componen la Music Sessions #57, que en realidad es un EP entre ambos artistas.

¿Qué destaca de la Music Sessions #57?

Usuarios en redes sociales han criticado la extensión de la colaboración, y publicaron algunos memes. Cabe mencionar que pese a la extensión de la misma, ya supera las dos millones de vistas a tan sólo dos horas de haberse estrenado en YouTube.

BIZARRAP y MILO J sacando 5 canciones sin avisar: pic.twitter.com/GT4ZkQRfp5 — 𝙌𝙖𝙙𝙙𝙮 (@ElQaddyy) October 5, 2023

Un dato interesante es que Milo J tiene tan sólo 16 años, y es algo que resalta en varias partes de la primera canción: "De niño pensé que a los 16 pensé iba a morirme, y con 16 creo que llego a los 20 millonario".

Milo Bzrp Music Session, Vol.57. Foto: Captura de video

El "robo" por una de sus canciones

Además de que Biza puso un fondo amarillo al principio y no azul como lo ha hecho en otras colaboraciones, algo que llamó la atención de los fans es que el productor pusiera discretamente la tonada de "Rara Vez", una melodía por la que supuestamente Milo no ha cobrado regalías: “Se hizo un éxito global y todavía no veo un peso", menciona el rapero.

Dicho tema supera las 100 millones de vistas en YouTube, y se estrenó hace apenas siete meses.

El detalle de Bizarrap al poner la melodía de "Rara Vez" cuando Milo J menciona lo que pasó con Taiu 👀 pic.twitter.com/mDkZPhhpe5 — 𓆰𓆪 AbiGor 𝕏 𓆰𓆪 (@gr_jhair) October 5, 2023

Los ratones en la técnica de Stop Motion

Cuando Bizarrap estrenó una colaboración junto a Peso Pluma, dio a conocer dos peculiares personajes de ratones que tenían las características de los artistas.

Bandera de México - BZR. Foto: Capturas de TikTok @bizarrap

Esta vez lo volvió a hacer con Milo J, y fue del agrado de los fans.





Los auriculares con los que aparece Milo J al inicio de la Session

Usuarios de redes sociales se percataron de un detalle que pasó desapercibido para varios, y es que aseguran que el modelo de audífonos con los que aparece Milo J en los primeros minutos de la colaboración, son idénticos a los que utilizaba Bizarrap en sus inicios.

Milo J con los mismos auriculares de los inicios de Bizarrap, como echaba de menos estas cosas, tremenda session y EP. VAYA DUPLA ⭐️ pic.twitter.com/PevP2AFj4F — Salvita ;) (@salvarodriguez_) October 5, 2023

Yo viendo los auriculares antiguos en la bizarrap session de Milo J: pic.twitter.com/K30JbUj0YI — Alex (@alexculee) October 5, 2023

Bizarrap reacciona a meme

Parte de las críticas a la Music Sessions #57 es la extensión de la misma, y es que son alrededor de cinco canciones las que se lanzaron en un mismo video. Cada una tiene una temática diferente, aunque parece que las primeras dos tienen relación.

Los internautas no desaprovecharon la oportunidad para publicar un meme que está en tendencia, y Biza reaccionó en su cuenta de X con un emoji.

Hasta el momento, la nueva colaboración de BZRP y Milo J está sumando miles de vistas por segundo, pero es cuestión de semanas para que se pueda deducir si superará a otras que tuvieron éxito, como la Music Sessions #53 junto a Shakira.

