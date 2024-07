Estas son las 7 desventajas del steel framing, según especialista en arquitectura

En la actualidad, la construcción de viviendas ha evolucionado significativamente gracias a nuevas tecnologías y métodos constructivos que ofrecen ventajas considerables en comparación con las técnicas tradicionales. Entre estas innovaciones, el steel framing se destaca como una opción moderna y eficiente para quienes buscan construir su nuevo hogar. Esta técnica, que utiliza perfiles de acero galvanizado, está ganando popularidad debido a sus múltiples beneficios.

La innovadora alternativa para construir tu nuevo hogar. Fuente: Freepik.

El steel framing es un sistema constructivo que emplea estructuras de acero galvanizado en lugar de los tradicionales ladrillos y cemento. Este método, ampliamente utilizado en países desarrollados, se caracteriza por su rapidez de ejecución, flexibilidad en el diseño y sostenibilidad ambiental. Los perfiles de acero se ensamblan para formar la estructura del edificio, proporcionando una base resistente y duradera.

Desventajas del Steel Framing

Requiere de mano de obra calificada

El steel framing no es un sistema que se pueda implementar fácilmente. Se necesita mano de obra capacitada y con experiencia específica en este tipo de construcción. Por ello, es fundamental recurrir a empresas especializadas que puedan ofrecer garantías y evitar la improvisación.

Limitaciones de diseño

Este sistema necesita que el peso de la casa se distribuya uniformemente. En proyectos con diseños complejos, puede requerirse una mayor cantidad de acero, lo que incrementa el costo del metro cuadrado. Esto puede limitar la flexibilidad de diseño en comparación con otros métodos constructivos.

Altura de construcción

Las construcciones con steel framing generalmente no superan los cuatro pisos. Aunque esto no suele ser un problema en la construcción de casas, es una limitación a considerar en proyectos de mayor envergadura. Además, los pisos superiores no son ideales para soportar cargas pesadas.

Inline Framing

En el steel framing, las vigas del techo deben estar alineadas con los montantes verticales para que el peso se transmita correctamente. Si el diseño requiere romper esta alineación, se deben hacer refuerzos estructurales costosos, limitando así la flexibilidad en proyectos arquitectónicos más creativos.

Materiales sensibles a la humedad

Algunos materiales utilizados en el steel framing, como las placas OSB y las de yeso, son sensibles al agua. El OSB, compuesto por hebras de madera, debe estar bien protegido por una barrera de agua y aire. Las placas de yeso, por su parte, deben ser vigiladas ante cualquier contacto con la humedad para evitar daños mayores.

Limitación de las terminaciones interiores

Las terminaciones interiores en drywall, comúnmente utilizadas en este tipo de construcción, no son aptas para soportar grandes pesos. Elementos como aires acondicionados o estanterías necesitan fijaciones especiales, lo que puede representar una complicación adicional.

Tradición constructiva

En muchos países, existe una preferencia por la construcción tradicional de ladrillos. Esta "tradición ladrillera" genera desconfianza hacia sistemas de construcción en seco como el steel framing. Además, la falta de demanda y oferta adecuadas puede llevar a una percepción errónea de que estas construcciones son precarias.

¿Steel Framing, Sí o No?

A pesar de las desventajas, el arquitecto Marcelo Seia, manifiesta que el steel framing ofrece múltiples beneficios que no se pueden ignorar. Entre ellos, destacan:

Menores tiempos de construcción: Hasta un 60% más rápido que los sistemas tradicionales.

Menor superficie ocupada por paredes: Un ahorro de aproximadamente el 8% en comparación con muros tradicionales.

Reducción de problemas de humedad: Menos problemas de humedad por filtraciones y capilaridad.

Mayor aislamiento térmico: Lo que mejora el confort interior de la vivienda.

Aunque llevo más de 30 años construyendo casas con sistemas tradicionales, reconozco las ventajas de las nuevas tecnologías. Si decides optar por el steel framing, hazlo con la seguridad de contratar a profesionales con experiencia en este sistema. Es una inversión significativa y no vale la pena arriesgarse a tener sorpresas desagradables.

Optar por el steel framing para construir un nuevo hogar es una decisión que ofrece múltiples beneficios, desde la rapidez y eficiencia en la construcción, hasta la durabilidad y sostenibilidad del resultado final. Este innovador sistema constructivo representa una alternativa moderna que se adapta a las necesidades y exigencias del mundo actual, brindando soluciones que combinan tecnología, diseño y respeto por el medio ambiente.

