Kunno estalla de furia ante los "haters" por las críticas

En la plataforma de TikTok se destacan muchas celebridades y una de ellas es el mexicano Kunno. Se trata de un cantante y celebridad que nació en Monterrey, tiene 23 años de edad y ha logrado hacerse popular gracias a todo el contenido que comparte en las plataformas digitales en donde reúne a más de 30 millones de seguidores.

Kunno. Fuente: Instagram @papikunno

Kunno logró posicionarse entre los influencers mexicanos más importantes gracias a su estilo único y su capacidad para conectar con su audiencia. Sin embargo, su camino hacia la fama no ha estado exento de controversias, críticas, acusaciones de plagio de contenido y rivalidades con otros tiktokers. Estos episodios han llevado a muchas personas a percibirlo como arrogante y oportunista.

Kunno estalla de furia ante los haters

A pesar de las críticas, el influencer mexicano ha tratado de cambiar su imagen y enfocarse en su crecimiento en el mundo del entretenimiento. Para conseguirlo ha adoptado un perfil más tranquilo y menos polémico, sin embargo, las críticas persistentes y el ciberacoso han tenido un impacto en su bienestar emocional y en su carrera.

Kunno. Fuente: Instagram @papikunno

Este lunes, Kunno estalló de furia ante los haters en las redes sociales y expresó su desconcierto ante la intensidad de los ataques que ha enfrentado a lo largo de los años y cómo esto afecta tanto su vida personal como laboral.

“¿No entiendo que hice de mal? A todo mundo perdonan, de todos los errores de todos olvidan pero… ¿y yo? Me juzgan por cosas que ni siquiera fueron graves. Me siguen tundando de odio a diario mis redes. Sigo siendo negativamente criticado en cada cosa que hago. Sigo recibiendo excesivo cyberacoso diario solamente por cumplir mis sueños y trabajar en lo que amo. Me siguen atacando con insultos y hasta mi trabajo perjudican. Enserio no entiendo que hice de mal… ¿aceptar una oferta de trabajo? ¿Darme mi lugar? ¿Ser yo mismo?”, sentenció la celebridad de TikTok, Kunno a través de un tweet en el que recibió mucho apoyo de sus seguidores.