Kanye West. Usuarios reaccionan ante admiración por Hitler; '¿cuándo parará?

Kanye West, quien ahora se hace llamar “Ye”, volvió a causar polémica recientemente. En una entrevista con el presentador de radio, Alex Jones, aseguró que el máximo dirigente de la Alemania nazi, Adolf Hitler, no fue tan malo.

Esto causó opiniones divididas en redes sociales, especialmente en Twitter, donde algunos usuarios aseguran que Kanye West dijo una verdad incómoda, pero para otros las palabras del rapero sólo causaron molestia.

Stalin & Hitler were both Time Magazine Man of the Year. Alyssa Milano switched from a Tesla to a car founded by Nazis. Millions of people wear NASA gear & it was pioneered by Werner Von Braun.

Obviously you’re not supposed to SAY certain things. Obviously. But someone just did.

— An0maly (@LegendaryEnergy) December 1, 2022