Juan Pablo Adame: ¿Qué son los cuidados paliativos y cuándo se ofrecen?

Por medio de una carta titulada “Un vaso de agua fría”, el senador suplente del PAN Juan Pablo Adame notificó que el cáncer que padece desde hace un tiempo ha avanzado, por lo que en los últimos días entrará en etapa de cuidados paliativos.

“Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio.", expresó

A pesar de las malas noticias por las que se encuentra atravesando, mencionó que se siente en paz consigo mismo, pues tiene la certeza de que no se encuentra solo, sino con Dios.

"Hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora, mientras tanto, a vivir”. recalcó

Juan Pablo Adame es hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame y milita en el PAN. Foto: Archivo / El Universal

¿Qué son los cuidados paliativos?

De acuerdo con la página de medicina American Cancer Society, los cuidados paliativos “son un enfoque especial en el cuidado de las personas que tienen enfermedades graves, como cáncer.”

Estos cuidados se recomiendan como parte habitual de la atención que se brinda a las personas con cáncer, pues se encargan de mejorar la calidad de vida del paciente, ayudando a tratar los efectos secundarios de los tratamientos.

¿Cuándo se ofrecen los cuidados paliativos?

Cabe recalcar que estos cuidados no son exclusivos para personas que padecen cáncer, también pueden ser utilizados en personas que tienen enfermedades graves, como cardiacas, pulmonares, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, sida o fibrosis quí­stica.

Según la página National Institute of Nursing Research, el tratamiento debe de empezarse lo antes posible, ya que deben de darse al mismo tiempo que el resto de los tratamientos y no sólo cuando la enfermedad avance.

Cuidados paliativos. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

- Con información de Víctor Gamboa

